Ravon отзывает в России больше 5000 некачественных автомобилей

После проверок специалисты марки обнаружили брак при сборке: пружинные хомуты, которыми крепили шланги к металлическим трубкам в гидравлической системе рулевого управления, могут недостаточно сильно сжиматься. При самом нежелательном раскладе жидкость будет вытекать. Чтобы избавиться от неприятностей, необходимо установить дополнительный крепеж.

Представители Ravon оповестят всех владельцев «четырехдверок» о подобной проблеме по телефону или письменно и пригласят на ремонт.

Впрочем, есть возможность самостоятельно узнать, попадает ли под отзывную акцию автомобиль или нет. Для этого нужно найти на сайте Федерального агентства «Росстандарт» перечень с VIN дефектных машин и сравнить идентификационный номер. При совпадении нужно позвонить ближайшему дилеру и записаться в автосервис. Ремонтные работы, а также запчасти производитель предоставляет бесплатно.