Ravon отзывает в России больше 5000 некачественных автомобилей

Фото: Ravon
Представители бренда из Узбекистана объявили об отзыве сразу 5219 Ravon Nexia R3. Под сервисную акцию попали седаны, которые были проданы с мая 201-го по март 2018 годов. Причиной кампании стала дефектная сборка автомобилей.
Светлана Ермолаева

После проверок специалисты марки обнаружили брак при сборке: пружинные хомуты, которыми крепили шланги к металлическим трубкам в гидравлической системе рулевого управления, могут недостаточно сильно сжиматься. При самом нежелательном раскладе жидкость будет вытекать. Чтобы избавиться от неприятностей, необходимо установить дополнительный крепеж.

Представители Ravon оповестят всех владельцев «четырехдверок» о подобной проблеме по телефону или письменно и пригласят на ремонт.

Впрочем, есть возможность самостоятельно узнать, попадает ли под отзывную акцию автомобиль или нет. Для этого нужно найти на сайте Федерального агентства «Росстандарт» перечень с VIN дефектных машин и сравнить идентификационный номер. При совпадении нужно позвонить ближайшему дилеру и записаться в автосервис. Ремонтные работы, а также запчасти производитель предоставляет бесплатно.

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4 декабря 2018
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