Каким автосервисам нельзя доверять свою машину

Фото: www.samauto.cz
Даже самые надежные автомобили время от времени просятся на сервис. И потому вопрос «Как найти хорошего механика?» неизменно актуален для тех водителей, что не могут похвастать техническим образованием. Где отыскать «своего» специалиста, и как оперативно вычислить дилетанта, коих нынче видимо-невидимо, подскажет портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

Официальные дилеры, «серые» мастерские, гаражи «у дяди Пети»… — станции техобслуживания растут в России как грибы. Казалось бы, какой огромный выбор предоставляется моторизованным гражданам! Отбирай как хочешь: по бренду, месторасположению, прайс-листам, отзывам, сортам кофе в зоне отдыха, да хоть по цвету глаз механика. Любой каприз за ваши деньги, как говорится.

Увы, но чем обширнее рынок, тем выше шансы напороться на непрофессионала, который угробит вашу «ласточку» быстрее, чем вы чихнете. Особенно, если речь идет не о каком-либо конкретном механике, единолично орудующем в гараже имени себя, а о крупном автоцентре, где помимо множества слесарей, трудятся мастера-приемщики, ассистенты сервиса и прочие «лишние» звенья цепочки.

Фото: www.automotiveauthorityva.com

При таких раскладах клиент практически никогда не знает, кто именно подойдет к его машине в ремзоне — случаи, когда автовладельцы просят передать авто определенному специалисту мы в расчет не берем. Заказ-наряд может попасть в руки квалифицированного мастера, который за сто лет работы на СТО прошел миллион тренингов, или же к безнадежному новичку, еле-еле окончившему училище. Прямо таки русская рулетка!

Так что же получается, у автовладельцев нет иного выхода, кроме как уповать на удачу, пересекая порог автосервиса? О, отнюдь. Чтобы минимизировать риски столкнуться с профаном, нужно лишь придерживаться нескольких простых правил. А найдете толкового механика, так не теряйте его — умельцы с прямыми руками, растущими из нужного места, в наши дни в дефиците.

Фото: advanceautobodyinc.com

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА

Не стоит отдавать любимую машину в мастерскую, не внушающую доверия своим внешним видом. Понятно, конечно, что судить исключительно по обертке — удел глупцов. Но есть ли реальный шанс отыскать одаренного механика в обшарпанном полуподвальном помещении между мусорной свалкой и «тусовкой» наркоманов на отшибе города? Вряд ли. Крысы, тараканы и прочая нечисть — вот, кого вы там встретите.

И НАШИМ, И ВАШИМ

По возможности обходите стороной и мультибрендовые автосервисы — то есть те, что специализируются одновременно на нескольких марках. Многие работники подобных заведений обладают весьма поверхностными знаниями. Автомобиль они, может, и не убьют, но ваше время и нервные клетки — вполне себе. Лучше уж тогда отдать машину дилеру, обдирающему клиента как липку. Там хоть спросить есть с кого в случае чего.

Фото: haasautomotiveservice.com

ПЯТЬ ЗВЕЗД

Искать станцию техобслуживания в интернете, изучая отзывы анонимных пользователей, тоже идея сомнительная. Рекламщики большинства компаний пристально отслеживают комментарии потребителей в Сети и собственноручно разбавляют негатив высокими оценками, прикидываясь рядовыми клиентами. Не знаете, к кому бежать со сломанной машиной — обратитесь к знакомым. Среди них наверняка будут те, кто сможет поделиться контактами хорошего мастера.

С КЕМ РАБОТАЕТЕ?

Важную роль играет и то, какие запчасти закупает автомастерская. Вы ведь не хотите приезжать на СТО каждую неделю, меняя то одну китайскую деталь, то другую, то третью? Расспросите у консультантов и об оборудовании, которое они используют. А будет возможность — загляните в ремзону, дабы своими глазами увидеть, как и чем механики работают с другими автомобилями.

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Если вам дорога ваша машина, то не спешите убегать из автосервиса, подписав акт приема-передачи и бросив ключи на стол приемщика. Дождитесь, пока автомобиль транспортируют в цех, а затем попроситесь понаблюдать за процессом ремонта. И не имеет никакого значения, что вы девушка, не отличающая аккумулятор от бампера. Здесь важно просто познакомиться с механиком, получить примерное представление о том, кто отвечает за вашу «малышку».

дилеры, автосервис, ремонт
18 сентября 2018
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