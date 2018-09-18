Каким автосервисам нельзя доверять свою машину

Официальные дилеры, «серые» мастерские, гаражи «у дяди Пети»… — станции техобслуживания растут в России как грибы. Казалось бы, какой огромный выбор предоставляется моторизованным гражданам! Отбирай как хочешь: по бренду, месторасположению, прайс-листам, отзывам, сортам кофе в зоне отдыха, да хоть по цвету глаз механика. Любой каприз за ваши деньги, как говорится.

Увы, но чем обширнее рынок, тем выше шансы напороться на непрофессионала, который угробит вашу «ласточку» быстрее, чем вы чихнете. Особенно, если речь идет не о каком-либо конкретном механике, единолично орудующем в гараже имени себя, а о крупном автоцентре, где помимо множества слесарей, трудятся мастера-приемщики, ассистенты сервиса и прочие «лишние» звенья цепочки.