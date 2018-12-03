Нюансы зимнего вождения: как правильно выбирать «дворники»

У «дворников», как и у покрышек, нельзя заранее рассчитать износ по пробегу или по моточасам. Их производительность и срок службы зависит от множества факторов: от температурных и погодных условий, от объема реагентов и соли на дороге, от состояния стекла. Старое и тем более разбитое «лобовое» приводит к быстрому износу щеток. Экономика должна быть экономной, но надеяться на чудо не стоит: сильно изношенные, порванные или протертые «дворники» не справятся с потоками грязи, оставив водителя в опасном положении наедине с удачей. Улыбнется или нет? А если это произошло в левом ряду МКАД? На скоростной трассе или на загородной магистрали? Стоит оно того? Конечно, нет! Поэтому межсезонье — лучшее время для инспекции и замены щеток стеклоочистителя.

Один из ключевых вопросов, с которым сталкивается каждый автомобилист при замене дворников, состоит в выборе между каркасными и бескаркасными щетками. И те, и другие имеют свои плюсы и определенный набор свойств, но ведь хочется полный спектр удовольствий. Вот, например, щетки известного и популярного бренда DENSO, которые особо ценятся в России за долгий срок службы и отличные эксплуатационные качества. Классические каркасные стеклоочистители уважают за долголетие и крепкое металлическое основание, которое нивелирует износ пружины поводка и прекрасно справляется со своей задачей даже в самых запущенных случаях. К тому же специалисты DENSO смогли победить главную беду каркасных щеток — новые стеклоочистители спойлерного типа не гремят и не скачут по стеклу даже на высокой скорости.

Но, как известно, на вкус и цвет товарища нет — ценители инноваций и дизайна, поклонники технологий не в ущерб эффективности выбирают бескаркасные дворники. Бескаркасные щетки обеспечивают более тихую работу системы очистки лобового стекла и не замерзают в периоды низких температур, а старая хворь с недостаточным прилеганием давно уже решена специалистами DENSO: инновационные технологии позволили щеткам плотно прилегать к стеклу, равномерно распределяя усилие по всей длине дворника.

Точку в этом противостоянии предпочтений автовладельцев между каркасными и бескаркасными щетками поставила сама компания DENSO, представив еще в 2005 году гибридные щетки стеклоочистителя.