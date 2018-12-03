Нюансы зимнего вождения: как правильно выбирать «дворники»

Щетки стеклоочистителя играют не менее важную роль в безопасности дорожного движения, чем покрышки или тормозная система. Но, к сожалению, большинство водителей относятся к их выбору и нюансам эксплуатации не так серьезно, как к другим узлам, агрегатам и расходникам.
Максим Строкер

И зря, ведь негодные «дворники» — прямой путь к ДТП, в котором запросто могут пострадать не только автомобили, но и люди.

Уже все автовладельцы стряхнули пыль с шипованных колес, кое-кто заранее обработал лобовое стекло «антидождем», чтобы ночью не ослепнуть от химических разводов, кто-то уже успел положить в багажник лопату. Пришло время проинспектировать и щетки стеклоочистителя: без них нашу зиму, с ее грязью, реагентами и бурым снегом, нормально не пережить.

У «дворников», как и у покрышек, нельзя заранее рассчитать износ по пробегу или по моточасам. Их производительность и срок службы зависит от множества факторов: от температурных и погодных условий, от объема реагентов и соли на дороге, от состояния стекла. Старое и тем более разбитое «лобовое» приводит к быстрому износу щеток. Экономика должна быть экономной, но надеяться на чудо не стоит: сильно изношенные, порванные или протертые «дворники» не справятся с потоками грязи, оставив водителя в опасном положении наедине с удачей. Улыбнется или нет? А если это произошло в левом ряду МКАД? На скоростной трассе или на загородной магистрали? Стоит оно того? Конечно, нет! Поэтому межсезонье — лучшее время для инспекции и замены щеток стеклоочистителя.

Один из ключевых вопросов, с которым сталкивается каждый автомобилист при замене дворников, состоит в выборе между каркасными и бескаркасными щетками. И те, и другие имеют свои плюсы и определенный набор свойств, но ведь хочется полный спектр удовольствий. Вот, например, щетки известного и популярного бренда DENSO, которые особо ценятся в России за долгий срок службы и отличные эксплуатационные качества. Классические каркасные стеклоочистители уважают за долголетие и крепкое металлическое основание, которое нивелирует износ пружины поводка и прекрасно справляется со своей задачей даже в самых запущенных случаях. К тому же специалисты DENSO смогли победить главную беду каркасных щеток — новые стеклоочистители спойлерного типа не гремят и не скачут по стеклу даже на высокой скорости.

Но, как известно, на вкус и цвет товарища нет — ценители инноваций и дизайна, поклонники технологий не в ущерб эффективности выбирают бескаркасные дворники. Бескаркасные щетки обеспечивают более тихую работу системы очистки лобового стекла и не замерзают в периоды низких температур, а старая хворь с недостаточным прилеганием давно уже решена специалистами DENSO: инновационные технологии позволили щеткам плотно прилегать к стеклу, равномерно распределяя усилие по всей длине дворника.

Точку в этом противостоянии предпочтений автовладельцев между каркасными и бескаркасными щетками поставила сама компания DENSO, представив еще в 2005 году гибридные щетки стеклоочистителя.

С одной стороны, они отлично прилегают к лобовому стеклу, создавая необходимое для очистки усилие, благодаря интегрированным в корпус стальным рычагам, с другой — покрытая графитом резиновая поверхность полностью закрыта. К тому же, они выглядят аккуратно и стильно, лишены массивности, и поэтому не парусят на высокой скорости.

Изогнутый пружинный каркас способствует хорошему прилеганию к стеклу, покрытие защищает резиновые элементы от губительных ультрафиолетовых лучей, а уникальные технологии позволили добиться особенно важного для России показателя: щетки мало подвержены негативному воздействию снега и льда. Благодаря всему перечисленному удалось достичь очень долгого срока службы в тандеме с эффективными эксплуатационными свойствами. Гибридные щетки DENSO теперь комплектуются новым типом креплений, который подходит для больших крюков, тем самым позволяя насладиться чистым стеклом еще большему числу автовладельцев.

Ключевых моментов, на которые стоит обратить внимание, два: прилегание к лобовому стеклу на любой, разрешенной ПДД скорости, и качество очистки в разных погодных условиях.

Монтаж щеток у нас занял всего несколько секунд, и можно «резать ленточку» нашего эксперимента. Осень в 2018 году выдалась сказочная: долгая, красивая, разнопогодная. Так уж вышло, что начинаем испытание в сухой, но ветреный день, когда толстый слой пыли мгновенно ложится на автомобиль даже в замкнутом со всех сторон заборами редакционном дворе. Первый взмах дворниками — и первая запись в дневнике эксперимента: по сухому стеклу скрипа фактически нет, звук тихий и не разрывающий сознание даже при открытом окне. А стекло — чистое, канавок и бороздок нет. Вторую запись вызвали любимые всеми без исключения столичными автомобилистами поливальные машины: взмах «плугом», и чистый автомобиль мгновенно покрывается влажной, поднятой с дороги грязью, богатой камешками, битым стеклом и прочими артефактами московской улицы. Взмах дворниками — и тишина: просто добавь воды, как завещала нам культовая реклама из девяностых. Небольшое количество влаги полностью убирает все звуки от работы дворников на статичном автомобиле. Теперь надо проверить конструкцию DENSO на скорости, благо Живописный мост остался уже позади, а тоннель означает самое начало «взлетное полосы»: впереди скоростная «Новая Рига». Для большей точности оцениваем поведение «дворников» в двух скоростных режимах: 90 км/ч и 110 км/ч. Первый не дал ровным счетом ничего — плотный поток, отсутствие встречного ветра и малая, будем откровенны, скорость не смогли ничего противопоставить гибридным щеткам DENSO. А вот стоило стрелке спидометра перешагнуть отметку «110», как появились первые доводы «за»: «дворники» действительно плотно стоят не только на своем обычном месте, но и в момент движения. Резкое увеличение скорости — и мощный поток кислорода, порожденный пустым шоссе, не смог противостоять новой японской технологии. Не смог изменить нашего мнения и первый осенний снежок. Мелкая изморось, залепляющая стекло и вызывающая постоянную активность у стеклоочистителя, не вызывала дискомфорт. Более того, ожидаемый привычный скрип от постоянного перемещения «дворников» по лобовому также не проявился.

Коллеги из журнала «Движок» не поленились и провели полноценное исследование: оценили щетки стеклоочистителя по пяти пунктам, согласно ТУ 38.105254—79 «Ленты резиновых щеток стеклоочистителей для автомобилей ВАЗ». «Дворники» должны были пройти экзамен на величину неприлегания резиновой ленты в парковочном положении с пассажирской стороны, на качество очистки стекла, на стойкость к старению в воздухе, на работоспособность при морозе и на стойкость к омывающей жидкости. Щетки стеклоочистителя DENSO с блеском прошли все пять туров этого сложного испытания, оставив конкурентов далеко позади.

И, подводя итоги нашего теста, еще раз подчеркнем, что заляпанное грязью и маслянистыми реагентами, разбитое, затертое и все в разводах лобовое стекло «умножает на ноль» все достижение современного автомобилестроения — ведь водитель попросту не увидит перед собой спешащего пешехода, красный сигнал светофора и корму впереди идущего авто. Именно новый комплект высококачественных дворников может устранить все вышеперечисленные невзгоды, сохранив не только здоровье, но и хорошее настроение.

3 декабря 2018
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