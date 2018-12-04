Выбираем «зимние» комплектации Renault Logan Stepway и Sandero Stepway

Свершилось! Renault Logan не на шутку повзрослел, приосанился и наконец-то приподнялся над бренной землей, получив долгожданный шильдик Stepway. Теперь у поклонников именитых бюджетных «французов» есть выбор между кросс-хэтчем Sandero и кросс-седаном Logan.
Максим Строкер

А накануне наступающей русской зимы это как никогда актуально, тем более, что братья Stepway неплохо подготовлены к холодному сезону.

На что обращает внимание наш соотечественник, выбирая себе надежный зимний автомобиль? Правильно — на дорожный просвет. Если у обычного Renault Logan этот показатель равен 172 мм, то у версии Stepway клиренс увеличился до 195 мм. Напомним, что аналогичным показателем похвастается и кросс-хетч Sandero. С таким запасом пространства под брюхом в сочетании небольшими свесами, братья Stepway готовы уверенно справиться с глубокой снежной колеей и сугробами.

При этом на внедорожных участках кросс-версии обеспечат максимальный комфорт для водителя и пассажиров. Напомним, что знаменитая «логановская» «неубиваемая» подвеска за долгие годы прекрасно зарекомендовала себя в наших непростых дорожных условиях.

Кроме того, Renault Logan Sepway и Sandero Stepway неплохо заряжены для эксплуатации в зимний сезон: мотор адаптирован к запуску при низких температурах за счет аккумуляторной батареи большой емкости, аккумуляторных проводов с увеличенным сечением, генератора увеличенной мощности. Днище бюджетников оборудовано штатной защитой двигателя и антигравийным покрытием с шестилетней гарантией.

Что касается «зимних приятностей» в комплектациях, то уже в базовое оснащение кросс-версий входят обогрев боковых зеркал и передних сидений. А из «всепогодных» Renault Logan Sepway и Sandero Stepway опо умолчанию борудованы бортовым компьютером, противотуманными фарами, передними электростеклоподъемниками, датчиком внешней температуры, розеткой 12V для заднего ряда сидений, подушками безопасности водителя и пассажира, ABS с электронным распределением тормозных усилий, полноразмерным запасным колесом и т. д.

Базовые версии Renault Logan Stepway Life с перечисленными «праздниками жизни» могут быть укомплектованы тремя вариантами 1,6-литрового двигателя мощностью 82 л. с. (662 990 рублей), 113 л. с. (722 990 ₽) и 102 л. с. (752 990 ₽). Первые две комплектации оснащаются пятиступенчатой «механикой», последняя — четырехскоростным «автоматом». Sandero Stepway продается в аналогичных начальных версиях Life, только стоят они дороже — 709 990, р.749 990 и 779 990 «деревянных» соответственно.

При этом в стандартном кросс-седане кондиционер предлагается за дополнительные 29 990 ₽, в то время как в кросс-хетче он присутствует по умолчанию. При покупке любой комплектации Logan Stepway можно дополнительно заказать обогрев лобового стекла за 7990 рубликов, тогда как в Sandero Stepway эта «роскошь» доступна без доплаты в старших версиях.

Кстати, отличие младших вариантов Stepway Life от богатых комплектаций Stepway Drive — не слишком существенная. Разница только в наличии у последних системы дистанционного запуска двигателя Renault Start, передних боковых подушек безопасности, климат-контроля, круиз-контроля, задних электростеклоподъемников, более навороченной медиасистемы и некоторых деталей оформления экстерьера и интерьера.

Renault Sandero Stepway в комплектациях Drive предлагается также с тремя вариантами 1,6-литрового двигателя: 82-сильный мотор укомплектован «механикой» и обойдется в 791 990 рублей, 113-сильный оборудован «автоматом» за 861 990 рублей, а «четверка» мощностью 102 л. с. доступна с «механикой» и продается по цене 831 990 рублей.

Для Logan Stepway Drive 82-сильный мотор не предлагается. Вариант с агрегатом мощностью 113 л. с. с механической коробкой обойдется в 792 990 ₽, а 102-сильный с «автоматом» — в 822 990. Обе модели в старших версиях Drive доступны с пакетом «Безопасность», который включает систему стабилизации курсовой устойчивости ESP, ассистент помощи при старте на подъеме HSА и задние датчики парковки. Цена вопроса оправданная — всего 15 990 «деревянных».

Согласитесь, учитывая, что речь идет о бюджетном сегменте, соотношение цены и оборудования у французских «братков» вполне адекватное, и на фоне конкурентов они выглядят весьма уверенно. Те же корейские кросс-версии KIA Rio X-line с мизерным клиренсом 170 мм обойдутся почти на 120 000 дороже (от 824 900 до 1 074 900 рублей), чем Sandero Stepway. А что касается приподнятого Logan, то его главный конкурент LADA Vesta Cross также дороже — его цена варьируется от 773 900 до 869 900 рублей.

25 декабря 2018
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