Выбираем «зимние» комплектации Renault Logan Stepway и Sandero Stepway

А накануне наступающей русской зимы это как никогда актуально, тем более, что братья Stepway неплохо подготовлены к холодному сезону.

На что обращает внимание наш соотечественник, выбирая себе надежный зимний автомобиль? Правильно — на дорожный просвет. Если у обычного Renault Logan этот показатель равен 172 мм, то у версии Stepway клиренс увеличился до 195 мм. Напомним, что аналогичным показателем похвастается и кросс-хетч Sandero. С таким запасом пространства под брюхом в сочетании небольшими свесами, братья Stepway готовы уверенно справиться с глубокой снежной колеей и сугробами.

При этом на внедорожных участках кросс-версии обеспечат максимальный комфорт для водителя и пассажиров. Напомним, что знаменитая «логановская» «неубиваемая» подвеска за долгие годы прекрасно зарекомендовала себя в наших непростых дорожных условиях.

Кроме того, Renault Logan Sepway и Sandero Stepway неплохо заряжены для эксплуатации в зимний сезон: мотор адаптирован к запуску при низких температурах за счет аккумуляторной батареи большой емкости, аккумуляторных проводов с увеличенным сечением, генератора увеличенной мощности. Днище бюджетников оборудовано штатной защитой двигателя и антигравийным покрытием с шестилетней гарантией.