Тест-драйв Renault Kaptur Play: вечный праздник с 4G

Умный Kaptur Play, который попал к нам на тест, щеголяет в новом эффектном красно-черном наряде — идеальный вариант для тех ярких персон, кто привык быть в центре внимания. Хотя свежая модификация доступна и в других классических цветовых решениях, которых наберется одиннадцать вариантов. Кроме того, эта версия отличается новым оригинальным оформлением 17-дюймовых колесных дисков с красными колпачками. В любом случае шарма, колорита и темперамента «французу» не занимать, причем все это не ограничивается внешностью.

Изначально проектируя интерьер Kaptur, французы с определенным риском попытались заглянуть в будущее и, слегка подзабыв про каноны, увлеклись откровенным экспериментом в дизайне. Получилось смело, выразительно и нестандартно. А новые элементы декора в версии Play еще ярче подчеркивают ее индивидуальность, и это оценят те, кто никогда не устает от праздников.