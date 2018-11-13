Тест-драйв Renault Kaptur Play: вечный праздник с 4G

На примере Renault Kaptur популярный французский бренд уже давно убедил отечественного потребителя, что слово «бюджетный» совсем необязательно означает «банальный», «серенький» и «невзрачный». А с выходом лимитированной версии Kaptur Play, оснащенной мультимедийной системой на платформе «Яндекс.Авто», это убеждение в разы укрепилось. С недавних пор бюджетный «француз» может похвастаться наличием 4G модема, который обеспечивает постоянный высокоскоростной доступ к Интернету.
Умный Kaptur Play, который попал к нам на тест, щеголяет в новом эффектном красно-черном наряде — идеальный вариант для тех ярких персон, кто привык быть в центре внимания. Хотя свежая модификация доступна и в других классических цветовых решениях, которых наберется одиннадцать вариантов. Кроме того, эта версия отличается новым оригинальным оформлением 17-дюймовых колесных дисков с красными колпачками. В любом случае шарма, колорита и темперамента «французу» не занимать, причем все это не ограничивается внешностью.
Изначально проектируя интерьер Kaptur, французы с определенным риском попытались заглянуть в будущее и, слегка подзабыв про каноны, увлеклись откровенным экспериментом в дизайне. Получилось смело, выразительно и нестандартно. А новые элементы декора в версии Play еще ярче подчеркивают ее индивидуальность, и это оценят те, кто никогда не устает от праздников.
А все потому, что скучать в салоне Kaptur Play не придется — здесь повсюду глаз радуют контрастные ярко-красные вкрапления в виде окантовки центральной консоли, обрамления воздуховодов и селектора коробки передач, а также ажурной прострочки, красующейся на руле, дверных подлокотниках, оплетке рычага коробки передач и обивке сидений. Так что владелец такой модификации обречен на вечный карнавал, и покой ему будет только сниться. Тем более, что еще и о спортивных амбициях ему всегда напомнят алюминиевые накладки на педалях.
Но главный предмет для радости у владельца Kaptur Play — это конечно же умная многофункциональная медиасистема с онлайн-доступом к онлайн-сервисам «Яндекса», среди которых популярные «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Погода», «Яндекс.Музыка». Все это быстро и удобно решит такие задачи, как выбор маршрута с учетом текущего траффика, поиск парковочных мест и заправок, вызов техпомощи, а также позволит быть в курсе прогнозов погоды и самых последних музыкальных новинок. «Яндекс.Авто» управляется с помощью голосового помощника, так что во время движения водителю нет нужды отвлекаться от управления автомобилем.
Kaptur Play оснащен интерактивным восьмидюймовым экраном мультимедийной системы с технологией multi-touch с возможностью масштабирования, совсем как на планшете или смартфоне. Постоянный высокоскоростной доступ к интернету обеспечивает 4G модем. Причем при покупке Kaptur PLAY каждый владелец получает пакет предоплаченного трафика 3 ГБ в месяц сроком на один год.
Привыкать к интерфейсу онлайн-сервисов «Яндекса», интегрированного в мультмедийку Renault, не придется. Конечно, нельзя сказать, что восьмидюймовый сенсорный монитор мгновенно реагирует на прикосновения, а медиасистема не склонна к задумчивости, но во время теста в Москве и Подмосковье со связью не случилось ни одной проблемы. Можно сказать, что новый гаджет в Kaptur Play работает так же сносно, как настоящий смартфон среднего уровня.
На тесте портала «АвтоВзгляд» была топовая комплектация новой версии, оснащенная системой полного привода, 2-литровым бензиновым мотором мощностью 143 л. с. и четырехступенчатым «автоматом».
При столь яркой, динамичной и многообещающей внешности было бы уместно обмолвиться и о спортивных амбициях в характере Renault Kaptur, если б не работа уж слишком рассудительной коробки передач. В обычном размеренном режиме автомобиль ведет себя вполне адекватно, но стоит пришпорить этого французского красавца, как «автомат» несколько теряется, а потом внезапно начинает сердиться и нервничать — провалы в работе сменяются рывками.
Хотя чувствуется, как все 143 лошадки организованно рвутся в бой и готовы снести на своем пути любое препятствие. Напрашивается только один вывод: тем, кто заряжен на драйв и ценит творческий стиль езды, отлично подойдет версия полноприводного Kaptur Play, оснащенного тем же 143-сильным 2-литровым мотором, но c шестиступенчатой механической коробкой передач. Вот тогда у «француза» будет полная гармония между яркой амбициозной внешностью и азартным темпераментным характером.
Тем более, что вариант с «ручкой» обойдется дешевле на 50 000 рублей — 1 204 990 и 1 245 990 «деревянных» соответственно. Стандартная моноприводная комплектация Kaptur Play заряжена 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 114 л. с., который работает в паре с бесступенчатым вариатором CVT X-Tronic. Цена вопроса — 1 142 990 ₽
Но в любом исполнении Kaptur традиционно порадует водителя и пассажиров комфортной энергоемкой подвеской, которая их приятно удивит и на разбитом асфальте, и на умеренном бездорожье. Конечно, в таких условиях к клиренсу в 205 мм уместным дополнением станет система полного привода с межосевой муфтой и возможностью блокировки.
Что касается оснащения, то за указанные деньги во всех версиях Kaptur Play доступны такие праздники жизни, как климат-контроль, датчики дождя и света, ключ-карта «свободные руки», передние светодиодные противотуманные фары с функцией освещения поворотов, круиз-контроль, а также система дистанционного запуска двигателя Renault Start, обеспечивающую комфортную температуру в салоне в любое время года. Вот вам и современный «бюджетник» за миллион с «хвостиком».