Jaguar Land Rover неcет убытки и отказывается от автосалонов

Фото: Jaguar Land Rover
Женевский автосалон не зря считается одним из самых значимых событий в мире автомобилей: на ежегодное моторшоу все (ну или почти все) мировые бренды привозят свои новинки, чтобы показать широкой публике. Но в этот раз компания Jaguar Land Rover не собирается приезжать на выставку, которая распахнет двери в начале марта.
Светлана Ермолаева

Британцы рассказали, что отказ от участия — это одна из мер по сокращению расходов, а затраты на автосалон не эффективны. Вместо этого Jaguar Land Rover предпочитает организовать собственные мероприятия, на которых и представит все свои новинки. Такая экономия объясняется большими убытками, которые производитель претерпел в третьем квартале, сообщает издание Autocar.

Тем не менее индийский холдинг Tata, в который входит Jaguar Land Rover, займет свое место на выставке, причем по предварительным сообщениям его стенд охватит гораздо большую площадь, чем обычно.

Стоит отметить, что Jaguar Land Rover не стала первой компанией с мировым именем, которая отказалась приехать в Женеву этой весной. До нее такое же решение приняли Ford и Volvo.

производители, производство, премиальный сегмент, премиум-сегмент
5 декабря 2018
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