Jaguar Land Rover неcет убытки и отказывается от автосалонов

Британцы рассказали, что отказ от участия — это одна из мер по сокращению расходов, а затраты на автосалон не эффективны. Вместо этого Jaguar Land Rover предпочитает организовать собственные мероприятия, на которых и представит все свои новинки. Такая экономия объясняется большими убытками, которые производитель претерпел в третьем квартале, сообщает издание Autocar.

Тем не менее индийский холдинг Tata, в который входит Jaguar Land Rover, займет свое место на выставке, причем по предварительным сообщениям его стенд охватит гораздо большую площадь, чем обычно.

Стоит отметить, что Jaguar Land Rover не стала первой компанией с мировым именем, которая отказалась приехать в Женеву этой весной. До нее такое же решение приняли Ford и Volvo.