Нестраховой случай: когда водителю точно откажут в выплате по КАСКО

Фото: twitter.com
Многие водители почему то убеждены, что если они потратились на недешевый полис КАСКО, то им положены выплаты при любых, даже самых плачевных раскладах. На самом же деле это не так — существует масса причин, по которым страховщики вправе отказать в компенсации ущерба. Каких именно, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

«Прежде чем ставить свою подпись, внимательно читайте договор!», — настоятельно рекомендуют водителям автоэксперты и юристы. Наш брат и читает — правда, через строчку, поверхностно, размышляя при этом о чем-то своем. А зачем вникать в тонкости соглашения, если представитель страховой компании — милая дама с лучезарной улыбкой — все тщательно разжевала, да в рот положила. Действительно, а зачем?

Да затем, что эта привлекательная барышня думает исключительно о новой шубке и последнем iPhone — в ее интересах «впихнуть» вам КАСКО во что бы то ни стало. При этом она утаит массу нюансов, которые сыграют не в вашу пользу при возникновении страхового случая. А таковых найдется предостаточно.

Фото: www.servicescoopdefrance.coop

САМ ДУРАК

Первый повод, к которому частенько прибегают страховщики, чтобы «слить» клиента по КАСКО — нарушение автовладельцем процедуры оформления инцидента. Предположим, на парковке торгового центра вы обнаружили, что во время вашего отсутствия автомобиль подвергся «нападению» другой машины. Ожидать всю ночь гаишников настроения не было, и вы решили «воссоздать» ДТП на утро следующего дня возле своего дома… Если обман раскроется, то выплат вы не дождетесь, увы.

ЗЛОСТНЫЙ НАРУШИТЕЛЬ

Другая ситуация: вы обратились в страховую компанию за компенсацией ущерба после аварии, произошедшей по вашей вине. Все бы ничего, да вот только в момент столкновения в крови водителя, то есть вашей, был алкоголь, а на спидометре машины — «лишенческое» превышение скорости. Многие страховщики прописывают в своих соглашениях, что в случае грубого нарушения ПДД, приведшего к ДТП, выплаты клиенту не положены.

Фото: pomorska.pl

КАКОЙ НЕТЕРПЕЛИВЫЙ

Нередко клиенты, застраховавшие свое авто по КАСКО, встречаются с другой причиной отказа в компенсации — полный или частичный ремонт машины своими силами. По итогам экспертизы водитель, подлатавший свою «ласточку», получает на руки заключение о невозможности корректного определения ущерба, что логично. А это является железобетонным поводом «развернуть» автовладельца.

ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ

«Садись за руль, а повредишь авто — по КАСКО починим», — обращаетесь вы к своей супруге, недавно записавшейся в автошколу. О нет, если коварная камера видеонаблюдения засечет, что в момент ДТП машиной управлял человек, не имеющий на это права, страховую компенсацию вам не выплатят. Забудьте про учебную езду, автоспорт и прочие нестандартные ситуации, если не хотите ремонтироваться за свой счет.

Фото: the-rodok.blogspot.com

ФОРС-МИНОР

Военные действия, народные волнения, падение метеорита, нашествие инопланетян — все это также входит в перечень причин, по которым автовладельцев лишают компенсаций. Любопытно, но нередко среди форс-мажорных обстоятельств можно обнаружить и так называемые специальные работы. Под этим понятием страховщики подразумевают некие действия, происходящие неподалеку от машины — к примеру, стройку или уборку территории.

ЗАКРЫТО

Помимо прочего, о выплатах по КАСКО можно и не мечтать, если страховая компания объявила себя банкротом, или вас — жертвой мошенников. Договор по каким-либо причинам признали недействительным? Бланк полиса оказался украденным или потерянным? Придется чиниться самостоятельно, и ничего тут не поделаешь. На будущее помните, что покупать страховку в сомнительных конторах и подозрительных «Газелях» — идея так себе. Кстати говоря, о том, как выбрать надеждого страховщика, можно прочитать здесь.

автоправо, страхование, КАСКО, страховые выплаты, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования, ущерб, возмещение ущерба, авария, ДТП
5 декабря 2018
368