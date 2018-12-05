Нестраховой случай: когда водителю точно откажут в выплате по КАСКО

«Прежде чем ставить свою подпись, внимательно читайте договор!», — настоятельно рекомендуют водителям автоэксперты и юристы. Наш брат и читает — правда, через строчку, поверхностно, размышляя при этом о чем-то своем. А зачем вникать в тонкости соглашения, если представитель страховой компании — милая дама с лучезарной улыбкой — все тщательно разжевала, да в рот положила. Действительно, а зачем?

Да затем, что эта привлекательная барышня думает исключительно о новой шубке и последнем iPhone — в ее интересах «впихнуть» вам КАСКО во что бы то ни стало. При этом она утаит массу нюансов, которые сыграют не в вашу пользу при возникновении страхового случая. А таковых найдется предостаточно.