В России выросли продажи коммерческих авто Volkswagen

Фото: Volkswagen
За прошедший месяц официальные дилеры Volkswagen реализовали 740 коммерческих автомобилей, что на 11% больше по сравнению с показателями прошлого года. С начала года бренду удалось продать 6805 машин и поднять долю сбыта на 10%. Какие «немцы» этого сегмента больше остальных приглянулись российским потребителям?
Светлана Ермолаева

Самыми популярными моделями оказались машины семейства T6: микроавтобусы Multivan, California, Caravelle и фургон Transporter. В ноябре эти авто разошлись тиражом в 437 экземпляров. VW T6 традиционно занимают вершину хит-парада марки благодаря своей универсальности и комфортабельности: машины можно использовать как под коммерческие цели, так и для семейных поездок.

Второе место досталось Caddy: «каблук» пришелся по вкусу 160 покупателям. Здесь стоит напомнить, что начиная с этого месяца автомобиль предлагается у нас не только с четырьмя дизельными моторами: 1,6-литровыми мощностью 75 и 102 л. с. и 2-литровыми агрегатами с отдачей в 110 и 140 «лошадей». Силовую гамму пополнил бензиновый двигатель экологического стандарта «Евро-6» на 110 сил.

Третью строчку занял Amarok: немецкий пикап приобрели в количестве 97 автомобилей. Кстати, грузовичок оснастили 245-сильным трехлитровым дизелем V6, работающим вкупе с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

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10 декабря 2018
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