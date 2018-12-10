В России выросли продажи коммерческих авто Volkswagen

Самыми популярными моделями оказались машины семейства T6: микроавтобусы Multivan, California, Caravelle и фургон Transporter. В ноябре эти авто разошлись тиражом в 437 экземпляров. VW T6 традиционно занимают вершину хит-парада марки благодаря своей универсальности и комфортабельности: машины можно использовать как под коммерческие цели, так и для семейных поездок.

Второе место досталось Caddy: «каблук» пришелся по вкусу 160 покупателям. Здесь стоит напомнить, что начиная с этого месяца автомобиль предлагается у нас не только с четырьмя дизельными моторами: 1,6-литровыми мощностью 75 и 102 л. с. и 2-литровыми агрегатами с отдачей в 110 и 140 «лошадей». Силовую гамму пополнил бензиновый двигатель экологического стандарта «Евро-6» на 110 сил.

Третью строчку занял Amarok: немецкий пикап приобрели в количестве 97 автомобилей. Кстати, грузовичок оснастили 245-сильным трехлитровым дизелем V6, работающим вкупе с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.