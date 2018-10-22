ТОП-5 самых дешевых дизельных кроссоверов на российском рынке

В нынешнем году в России отмечен рост продаж автомобилей с дизельными двигателями. А поскольку кроссоверы пользуются у наших соотечественников особым спросом, портал «АвтоВзгляд» отметил самые доступные из них варианты, работающие на тяжелом топливе.
Дизельные моторы привлекательны прежде всего за счет небольшого расхода топлива, что лишний раз подтверждается нашим рейтингом — этот показатель у его участников варьируется от 4,3 л до 6,4 л на сто километров.
Что касается цены, то разброс оказался достаточно широким — от 986 000 до 1 796 000 рублей. В пятерке нашлось место троим представителям альянса Renault-Nissan, причем все они оснащены одним и тем же мотором. В списке представлены комплектации с самыми разными коробками передач — «механикой», вариатором и «автоматом».
Renault Duster
Самым доступным кроссовером с дизельным мотором на нашем рынке остается Renault Duster в комплектации Expression с 1,5-литровой «четверкой» мощностью 109 л. с. по цене 986 990 рублей. Такая версия доступна только в полноприводном варианте с шестиступенчатой «механикой».
Минимальная комплектация с мотором на тяжелом топливе не балует большим списком опций — здесь нет ни кондиционера, ни обогрева сидений, ни системы курсовой устойчивости, ни противотуманок. Заявленный расход топлива кроссовера в смешанном цикле составляет 5,3 л на 100 км.
Молодой «француз» Citroen C3 Aircross в переднеприводном варианте с 92-сильным турбодизельным мотором 1,6 HDI доступен в ценовом диапазоне от 1 250 000 до 1 390 000 рублей. Все три дизельных комплектации также продаются только с пятиступенчатой «механикой».
Заявленный расход топлива в смешанном цикле можно считать самым минимальным в классе — 4, 3 л на 100 км. В комплектации за 1 250 000 целковых отсутствуют противотуманки, датчики парковки, задние электростеклоподъемники, подогрев сидений. Зато предлагается полный комплект подушек безопасности и богатый арсенал средств активной безопасности — ABS, ESP, EBD, EBA и ASR.
Nissan Qashqai
Японский кроссовер Nissan Qashqai, оборудованный тем же турбодизелем 1.6 dCi, что и Renault Duster, обойдется в ценовом диапазоне от 1 482 000 до 1 692 000 рублей. Речь идет о переднеприводных комплектациях с бесступенчатым вариатором.
Что касается оснащения, то за эти деньги можно рассчитывать, как минимум, на двузонный климат-контроль, круиз-контроль, обогрев передних сидений и боковых зеркал, электроприводы стеклоподъемников и т. д. Средний расход топлива по паспорту зафиксирован на отметке 4,9 л на сто километров.
Корейский обновленный кроссовер Hyundai Tucson в комплектации Family обойдется в 1 784 000 рублей. За эти деньги вы получите полноприводный автомобиль с турбодизельной «четверкой» мощностью 185 л. с., который работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
В смешанном цикле Hyundai Tucson потребляет 6,4 л на сто километров. Такой вариант располагает достаточно длинным списком опций: двузонный климат-контроль, круиз-контроль, датчики парковки, электроприводы стекол, обогрев сидения и т. д.
Nissan X-Trail
Японский производитель Nissan дает возможность приобрести среднеразмерный кроссовер с 1,6-литровым 130-сильным турбодизелем за 1 796 000 рублей. Причем речь идет о полноприводной комплектации Nissan X-Trail с шестиступенчатой механической коробкой передач.
Расход топлива в смешанном цикле у этой модификации составляет 5,3 л на сотню. Сомневаться в наличии богатого списка опций не приходится: здесь и датчики дождя и света, и круиз-контроль, и бесключевой доступ, и функция Auto Start Stop, и датчики парковки, и многое другое…