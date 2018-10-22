ТОП-5 самых дешевых дизельных кроссоверов на российском рынке

Дизельные моторы привлекательны прежде всего за счет небольшого расхода топлива, что лишний раз подтверждается нашим рейтингом — этот показатель у его участников варьируется от 4,3 л до 6,4 л на сто километров.

Что касается цены, то разброс оказался достаточно широким — от 986 000 до 1 796 000 рублей. В пятерке нашлось место троим представителям альянса Renault-Nissan, причем все они оснащены одним и тем же мотором. В списке представлены комплектации с самыми разными коробками передач — «механикой», вариатором и «автоматом».