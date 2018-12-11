АВТОВАЗ отзывает LADA Vesta из-за проблем с колесами

Отзыву подлежат 41 507 «Вест», реализованных c июля 2017 года по настоящее время. Речь идет о комплектациях с шинами основной размерности 185/65R15 Pirelli Cinturato P1 и запасной 185/65R15 Formula Energy. Как оказалось, проблема заключается в том, что у указанных автомобилей диски основных колес и запаски выкрашены в одинаковый цвет, что не соотвествует установленным правилам. То есть никакой угрозы жизни и здоровью водителей и пассажиров в данном случае нет.

Тем не менее АВТОВАЗ проинформирует владельцев таких машин, чтобы они обратились к официальным дилером, которые должны покрасить диск запаски в другой цвет. Все работы проведут за счет производителя.

Недавно АВТОВАЗ объявил о сервисной кампании, под которую попали сразу три модели: LADA Kalina, Priora и Granta. Причиной для отзыва 1716 автомобилей послужило несоответствие водительской фронтальной подушки безопасности и самого рулевого колеса.