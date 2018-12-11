Porsche привезла в Россию четыре новинки

В начале октября компания Porsche анонсировала запуск продаж посвежевшего Macan, а теперь штутгартцы представили россиянам кроссовер в модификации S. Под капотом этого авто трудится новый трехлитровый 354-сильный V6. Также из новшеств можно отметить перенастроенную подвеску и модернизированную тормозную систему. За «Макан» с шильдиком S официальные дилеры просят от 4 299 000 рублей.

Новый Porsche 911 предлагается покупателям в двух исполнениях: Carrera S по цене от 7 749 000 целковых и Carrera 4S, за который придется выложить уже не менее 8 199 000. В движения спорткар приводит 450-сильный турбомотор и новый восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. К услугам водителя — режим движения Wet для безопасных «покатушек» по мокрым дорогам, система ночного видения с камерой и множество других «полезностей».

Что же до Panamera GTS и Panamera GTS Sport Turismo, то прайсы на эти машины начинаются от 9 279 000 и 9 450 000 рублей соответственно. Автомобили оснащаются четырехлитровым V8 мощностью в 460 л. с. (максимальный крутящий момент 620 Нм) и все той же восьмидиапазонной коробкой передач PDK. До первой сотни фастбэк с пакетом Sport Chrono разгоняется за 4,1 секунды, а его скорость достигает 290 км/ч.