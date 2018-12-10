5 ошибок при регулировке зеркал, которые допускают почти все водители

Правильно отрегулированные боковые зеркала заднего вида — залог хорошей обзорности, и это ни для кого не секрет. Другой вопрос, что далеко не все водители знают, как именно нужно их настраивать, дабы получать максимум пользы. Пять грубых ошибок, которые допускают многие рулевые, отлаживая «картинку» — в материале портала «АвтоВзгляд».
К настройке зеркал подавляющее большинство водителей подходит крайне безответственно: отрегулируют «стекляшки» за полминуты как попало, да можно в путь. И зря, ведь это — вопрос безопасности шофера и окружающих.
Умело обращаться с зеркалами рулевых учат еще в автошколах — как правило, именно с этого начинается пилотное практическое занятие. Но много ли тех, кто вспоминает наставления инструктора после экзамена в ГИБДД?
ОТ ПЕРЕМЕНЫ МЕСТ СЛАГАЕМЫХ
Первая и самая распространенная ошибка, которую допускают водители — настраивать зеркала раньше, чем свое сиденье. Естественно, при такой последовательности «картинка» в итоге оставляет желать лучшего, и рулевому приходится всячески изворачиваться, чтобы увидеть в «отражателях» хоть что-то. Запомните: сначала регулируем под себя кресло и только потом — зеркала.
СЛИШКОМ МНОГО МАШИНЫ
Посмотрите в наружные зеркала — как много вашей машины в них «умещается»? По правилам, в «стекляшках» должен быть виден лишь край крыла, но никак не ручки передних дверей, а иначе серьезно «съедается» обзор дороги. Если же, напротив, настроить зеркала таким образом, что в них совсем не будет видно автомобиль, то водитель не сможет в полной мере ощущать его габариты.
НЕВЕРНЫЕ ОРИЕНТИРЫ
Дабы получать от боковых зеркал максимум пользы, их нужно настраивать, ориентируясь не только на элементы машины, но и на горизонт. Регулируя внешние отражатели, «ловите» момент, когда граница между небом и землей окажется ровно посередине или чуть выше. Что же до салонного зеркала, то через него всецело должен просматриваться проем заднего стекла, а не угрюмые лица пассажиров второго ряда сидений или правая стойка, как у некоторых шоферов.
Другая грубая ошибка, которую нередко допускают водители — настройка зеркал на скорости. Во-первых, трудно зафиксировать правильное положение отражателей, когда все объекты вокруг движутся. А во-вторых, это очень опасно, ведь концентрируясь на кнопках и изображениях в зеркалах, рулевой отвлекается от дороги.
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ
И наконец, еще одна полезная рекомендация, которую упорно игнорируют водители — корректировать настройки зеркал на парковке, прежде чем приступать к маневрированию задним ходом в ограниченном пространстве. Чуть опуская отражатели, водитель «захватывает» колеса и низкие объекты. А это в свою очередь помогает ему парковаться с минимальным зазором, не притираясь в то же время к бордюрам.