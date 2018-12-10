5 ошибок при регулировке зеркал, которые допускают почти все водители

К настройке зеркал подавляющее большинство водителей подходит крайне безответственно: отрегулируют «стекляшки» за полминуты как попало, да можно в путь. И зря, ведь это — вопрос безопасности шофера и окружающих.

Умело обращаться с зеркалами рулевых учат еще в автошколах — как правило, именно с этого начинается пилотное практическое занятие. Но много ли тех, кто вспоминает наставления инструктора после экзамена в ГИБДД?

ОТ ПЕРЕМЕНЫ МЕСТ СЛАГАЕМЫХ

Первая и самая распространенная ошибка, которую допускают водители — настраивать зеркала раньше, чем свое сиденье. Естественно, при такой последовательности «картинка» в итоге оставляет желать лучшего, и рулевому приходится всячески изворачиваться, чтобы увидеть в «отражателях» хоть что-то. Запомните: сначала регулируем под себя кресло и только потом — зеркала.