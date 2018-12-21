«Икарус» возвращается: на дороги выезжают новые супер автобусы

Вот, что бывает, когда в дело вступают китайцы. Благодаря компании CRRC из КНР едва не канувший в Лету венгерский Ikarus возродился с новейшей моделью. Да еще и супертехнологичной и полностью электрической.

Речь идет о 12-метровом низкопольном автобусе Ikarus-CRRC CityPioneer с вместимостью до 76 пассажиров. В движение он приводится синхронным мотором tDrive-MD2021, выдающим 240 кВт. В помощь — 313-киловаттная литий-фосфатная батарея, которая заряжается всего за пять часов.

Запас хода такого «буса» составляет около 250 километров. А его пиковая скорость достигает немногим больше 80 км/ч. Серийное производство нового «Икаруса», ориентированного для европейского рынка, стартует в следующем году.