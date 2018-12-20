Все о новом Mercedes-Benz GLE российской сборки

Фото и видео: Вячеслав Василенко
В столице прошла закрытая презентация Mercedes-Benz GLE нового поколения — первого кроссовера премиальной немецкой марки, который встанет на конвейер российского завода в подмосковном индустриальном парке «Есипово». Портал «АвтоВзгляд» одним из первых познакомился с новинкой.
Вячеслав Василенко

Ай да, немцы, ай молодцы! Совместить агрессию и элегантность, роскошь и минимализм, эргономику и эстетику — Mercedes не перестает удивлять. Добавьте сюда протеиновый коктейль с технологиями и индивидуальным стилем, и вот он — новейший GLE.

Кроссовер получил увеличенную колесную базу, стал длиннее и выше. Места внутри — хоть в прятки играй! К тому же, кресла второй линии обзавелись электроприводом. Уже знакомые нам по прочим моделям 12,3-дюймовые дисплеи, совмещенные в единую секцию на торпедо, теперь управляются новым мультимедийным центром. Отдавать команды головному устройству можно, как голосом, так и жестами. В более упрощенном варианте нечто подобное мы уже могли видеть у BMW.

Отныне правый монитор научился «тачскринить», а наряду с привычным джойстиком в центральном тоннеле, появилась удобная сенсорная панель — привет Infiniti и Lexus. По бокам тоннеля — поручни: помните, как в Porsche? А еще салон нового GLE может сиять 64 цветами амбиентной подсветки — зрелище завораживающее!

Отдельное внимание стоит обратить на возможность общаться с автомобилем через мобильный телефон. Прямо со смартфона владелец Mercedes-Benz GLE способен не только завести его и прогреть салон, но и проверить давление в шинах, узнать заряд аккумулятора и прочие бортовые показатели.

Да, похожим софтом уже хвастался Jaguar, но немцы пошли еще дальше — приложение умеет отправлять сведения о состоянии машины прямиком в дилерский центр. Иными словами, специалисты будут заранее знать о том, как себя чувствует автомобиль, что позволит его хозяину сохранить не только время, но и деньги.

Что касается силовых агрегатов, то в арсенале нового GLE пара дизелей — 245 и 330 л. с., а также более шустрый бензиновый движок о 367 «скакунах», выстреливающий авто до первой сотни с места за 5,7 секунды.

Коробка передач — молниеносный девятидиапазонный «автомат», передающий мощность на обе оси. Позднее к нам приедет кроссовер и в оснащении с гибридным мотором, и в разгоряченной AMG-версии.

Заботясь о своих клиентах, Mercedes оснастил автомобиль спутниковой противоугонной системой. Причем это не «доп», а штатно установленный на заводе охранный комплекс.

Кстати, о заводе: как сообщила порталу «АвтоВзгляд» директор по продажам Mercedes-Benz Russia Мария Морозова, новый GLE пропишется на конвейере под Солнечногорском в апреле. Пока же дилеры принимают предзаказы на машины, собранные в США.

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20 декабря 2018
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