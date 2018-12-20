Все о новом Mercedes-Benz GLE российской сборки

Ай да, немцы, ай молодцы! Совместить агрессию и элегантность, роскошь и минимализм, эргономику и эстетику — Mercedes не перестает удивлять. Добавьте сюда протеиновый коктейль с технологиями и индивидуальным стилем, и вот он — новейший GLE.

Кроссовер получил увеличенную колесную базу, стал длиннее и выше. Места внутри — хоть в прятки играй! К тому же, кресла второй линии обзавелись электроприводом. Уже знакомые нам по прочим моделям 12,3-дюймовые дисплеи, совмещенные в единую секцию на торпедо, теперь управляются новым мультимедийным центром. Отдавать команды головному устройству можно, как голосом, так и жестами. В более упрощенном варианте нечто подобное мы уже могли видеть у BMW.