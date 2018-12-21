Mitsubishi представила первый в России дилерский центр в необычном формате

Начиная с сегодняшнего дня, дилерские центры Mitsubishi начнут преображаться, чтобы клиентам было удобнее и комфортнее. Очень скоро все шоу-румы бренда по всему миру будут выполнены в едином стиле.

Самое заметное изменение — глобальное применение в отделке и оформлении корпоративных цветов японского бренда. Черного и красного. Полноценный апгрейд сети только начинается, но уже сейчас можно смело заявлять — обновка пришлась салонам к лицу. Дилеры, представляющие «Митсубиши», теперь выделяются из общей массы автомобильных СТО. И не только внешне.

Внутри стало уютнее и просторнее благодаря зонированию клиентских и сервисных зон, установки новых кресел и диванов, увеличению пространства для ожидания и создания выделенных секторов, где можно спокойно и уединенно пообщаться с мастерами-приемщиками и менеджерами.