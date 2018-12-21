Mitsubishi представила первый в России дилерский центр в необычном формате

Японский бренд совместно со своим флагманом в России, компанией «Рольф», представил новый подход к оформлению и зонированию дилерских центров. Уже в следующем году все автосалоны Mitsubishi примерят новую черно-красную ливрею.
Начиная с сегодняшнего дня, дилерские центры Mitsubishi начнут преображаться, чтобы клиентам было удобнее и комфортнее. Очень скоро все шоу-румы бренда по всему миру будут выполнены в едином стиле.
Самое заметное изменение — глобальное применение в отделке и оформлении корпоративных цветов японского бренда. Черного и красного. Полноценный апгрейд сети только начинается, но уже сейчас можно смело заявлять — обновка пришлась салонам к лицу. Дилеры, представляющие «Митсубиши», теперь выделяются из общей массы автомобильных СТО. И не только внешне.
Внутри стало уютнее и просторнее благодаря зонированию клиентских и сервисных зон, установки новых кресел и диванов, увеличению пространства для ожидания и создания выделенных секторов, где можно спокойно и уединенно пообщаться с мастерами-приемщиками и менеджерами.
Примечательно, что для снижения финансовой нагрузки на переоборудование ДЦ, все материалы и мебель — исключительно российского производства. Именно такими будут все 104 дилерских центра Mitsubishi в России.
Кстати, новый стиль — это не только цветовое и дизайнерское оформление, но и свежий подход к сервису автомобилей. Ужесточен контроль качества и разработаны лояльные программы взаимодействия с клиентами.
Стоит отметить, что обновление не скажется на позиционировании Mitsubishi в России: это все тот же популярный бренд, который умудряется расти второй год подряд в не самых благоприятных рыночных условиях, а также входит в топ-10 популярнейших иностранных и топ-3 самых быстрорастущих автомобильных компаний, представленных у нас. И не пытается заигрывать со словом «премиальный». Может в этом секрет всенародного признания?