Эволюция тритона: первый тест-драйв нового Mitsubishi L200

Знакомиться с легендарным «тритоном» — именно так называют Mitsubishi L200 на ряде рынков — мы отправились в Бангкок, где и состоялась мировая премьера посвежевшего «проходимца». Что ж, опробуем внедорожник в действии на местных буераках и в песках. Но для начала давайте посмотрим, как он изменился внешне.

Да, тайские массаж и SPA-процедуры, которым подвергся автомобиль, сделали его мускулистым, агрессивным и хищным. А что — японцы тоже не против уединиться с музой в уютном салоне красоты и получить свой заветный «хеппи энд». Вот вам и результат: вставший — нет, не то, что вы подумали — на конвейерную ленту пикап с целью размножиться до 184 000 экземпляров в год. С завода Лаем Чабанг, что недалеко от Патайи, внедорожник будет отправляться в 150 различных стран мира. Разумеется, достанется и России.

Говоря подробнее о внешних метаморфозах, нельзя не отметить массивный передний бампер с громадными противотуманками, а также «тяжелую», но вместе с тем элегантную решетку радиатора. Зловещий образ подчеркивает хищный парищур фар головной оптики, которая, как и задние фонари, лишившиеся стреловидной окантовки, обзавелась модными и практичными светодиодами. И смотрится круче, и видно лучше!