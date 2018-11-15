Эволюция тритона: первый тест-драйв нового Mitsubishi L200

Фото: Вячеслав Василенко
Внедорожник Mitsubishi L200 поменялся кардинально: причем не только по дизайну, но и в техническом плане. Однако он не поспешил изменять пятому поколению, пережив лишь модернизацию, пусть и весьма глубокую. Чем лучше или хуже стал обновленный пикап, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Вячеслав Василенко

Знакомиться с легендарным «тритоном» — именно так называют Mitsubishi L200 на ряде рынков — мы отправились в Бангкок, где и состоялась мировая премьера посвежевшего «проходимца». Что ж, опробуем внедорожник в действии на местных буераках и в песках. Но для начала давайте посмотрим, как он изменился внешне.

Да, тайские массаж и SPA-процедуры, которым подвергся автомобиль, сделали его мускулистым, агрессивным и хищным. А что — японцы тоже не против уединиться с музой в уютном салоне красоты и получить свой заветный «хеппи энд». Вот вам и результат: вставший — нет, не то, что вы подумали — на конвейерную ленту пикап с целью размножиться до 184 000 экземпляров в год. С завода Лаем Чабанг, что недалеко от Патайи, внедорожник будет отправляться в 150 различных стран мира. Разумеется, достанется и России.

Говоря подробнее о внешних метаморфозах, нельзя не отметить массивный передний бампер с громадными противотуманками, а также «тяжелую», но вместе с тем элегантную решетку радиатора. Зловещий образ подчеркивает хищный парищур фар головной оптики, которая, как и задние фонари, лишившиеся стреловидной окантовки, обзавелась модными и практичными светодиодами. И смотрится круче, и видно лучше!

Фото: Вячеслав Василенко

Апогеем косметической хирургии стали новые 18-дюймовые колесные диски из легкого сплава и несколько новых цветов кузова, среди которых совсем не характерные для пикапа огненно-красный и ядовито-оранжевый. Да, глянец, хром и едкий фирменный окрас — теперь не только про LADA Vesta, но и про бескомпромиссный японский «бездорожник».

Для самых изощренных в арсенале Mitsubishi L200 найдется целый букет эффектных аксессуаров. В частности, губа и юбка, спойлер и козырек, дефлекторы и молдинги. В общем, выглядит автомобиль вызывающе и дерзко. Именно так, как положено брутальному покорителю бездорожья — передаем привет гламурным соперникам с метросексуальными наклонностями.

В салоне изменений гораздо меньше. Откровенно говоря, мы бы даже не заметили модную прострочку на подлокотнике и напольной панели, если о ней бы не заговорили сами японцы. Гораздо важнее, что интерьер заполучил более качественные материалы отделки и удобные, по-новому спрофилированные кресла. Водителю досталась боковая поддержка для колена правой ноги, а пассажирам заднего ряда — отдельные воздуховоды, пара USB-слотов и отсек для хранения мобильных устройств. А еще обитателям дивана наконец-то подарили ручки, облегчающие доступ в салон. Эволюция!

Фото: Вячеслав Василенко

Впрочем, куда примечательнее тот факт, что обновленный Mitsubishi L200 нашпиговали электроникой так, как не шпигует свои ноздри волшебным порошком глава не менее волшебной «электротеслы» Илон Маск. В отличие от этого величайшего изобретателя и бизнесмена (читай — Остапа Бендера 21 века), у японцев все «по-чесноку».

В космос внедорожник не летает, но зато самостоятельно переключает дальний свет фар на ближний, чтобы не слепить встречных водителей, а также помогает ездоку не расплескать содержимое желудка при спуске с крутого холма. Да, L200 обучен не только удерживать себя на склоне, но еще и демонстрировать на экране «мультимедийки» картинку вокруг авто с высоты птичьего полета. Причем изучать изображения можно с каждой камеры по отдельности. Кроме того, пикап умеет предотвращать столкновения, определяя препятствия на проезжей части, в том числе пешеходов и при движении задним ходом.

Среди прочих новшеств — расширенные функции и без того продвинутой системы полного привода Super Select. Теперь джипер может выбрать оптимальный режим движения в зависимости от условий эксплуатации — по снегу или грязи, гористой местности или камням, песку или гравию. Мы испытали каждый из режимов на специальном внедорожном полигоне. За исключением лишь «снежного» — извините, но в Тайланде об осадках в виде хрустящих белых хлопьев слышали только из телевизоров, которых тут определенно меньше, чем трансвеститов.

Фото: Вячеслав Василенко

Так вот: старина Mitsubishi L200 — это все тот же «гряземес», которому подвластны даже самые, как кажется на первый взгляд, страшные и опасные препятствия. Не проехал прямо — проедет боком! Да, он клюет «носом», преодолевая барханы; дрожит всем кузовом, раздавливая камни, и раскачивается по сторонам в попытках водителя удивить эффектным виражом самого себя. Но по ощущениям все эти трюки пикап стал исполнять гораздо мягче — японцы поколдовали над амортизаторами. А еще «здоровяк» прибавил в клиренсе и даже — благодаря появлению более эффективных тормозных механизмов — научился вовремя останавливаться.

Под капотом L200 по-прежнему живет старый-добрый 2,4-литровый дизель, который поженили с новой шестискоростной гидромеханической трансмиссией Aisin. Коктейль стал явно позабористее! К слову, похожая коробка передач имеется у главного конкурента-соотечественника — Toyota Hilux, только с другим передаточным числом.

В общем, довольно масштабную работу провели в Mitsubishi при плановом обновлении внедорожника. Похоже, хейтерам и прочим завистникам пора бежать за «Негрустином» — L200 выходит на рынок.

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16 ноября 2018
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