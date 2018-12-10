В России набирают популярность подержанные Mitsubishi

Фото: Mitsubishi
Компания Mitsubishi продает не только новые автомобили, но и подержанные — по сертифицированной программе Diamond Car. Машины с пробегом тщательно проверяются специалистами марки, а также получают дополнительную гарантию.
Светлана Ермолаева

Так, в ноябре было реализовано 244 таких Mitsubishi. Показатели за прошедший месяц поднялись на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Тогда во вторые руки перешло 195 машин. Стоит сказать, что больше всего по этой программе разошлись кроссоверы Mitsubishi Outlander — 144 экземпляра. Причем модель и в статистике новых машин занимает лидирующую позицию (2451 авто).

Напомним, что автомобилю попасть в программу Mitsubishi Diamond Car не так-то просто. Для этого он должен быть куплен новым только у официального дилера, его возраст не должен превышать 7 лет при пробеге, не перевалившем за 150 000 км. Разумеется, японские «бэушки» должны быть технически исправны.

Впрочем, эксперты в обязательном порядке проводят диагностику. После чего новый владелец получает дополнительную годовую гарантию на мотор и коробку передач, на ходовую часть, систему рулевого управления, электрику и систему кондиционирования, а также на все технические жидкости.

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10 декабря 2018
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