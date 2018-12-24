Немцы анонсировали выпуск Volkswagen Passat нового поколения

Официальные представители бренда сообщили порталу «АвтоВзгляд», что на предприятии в немецком Эмдене уже начали готовиться к запуску на конвейер новинки рынка. Так что осталась подождать до конца января, когда и будет названа дата выхода модели следующей генерации. Известно, что авто сможет похвастать новыми моторами, инновационными электронными помощниками водителя, а так же свежей мультимедийкой.

Стоит сказать, что самый первый «Пассат» собрали 45 лет назад — в 1973 году (тогда легковушка выходила в двух- и четырехдверном исполнении). С тех пор немцы произвели более 29 млн. экземпляров этой модели.