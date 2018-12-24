Немцы анонсировали выпуск Volkswagen Passat нового поколения

Фото: Volkswagen
Только-только стало известно об обновленном Volkswagen Passat, как немцы заявили, что совсем скоро объявят дату выхода «Пассата» нового, уже девятого по счету, поколения.
Светлана Ермолаева

Официальные представители бренда сообщили порталу «АвтоВзгляд», что на предприятии в немецком Эмдене уже начали готовиться к запуску на конвейер новинки рынка. Так что осталась подождать до конца января, когда и будет названа дата выхода модели следующей генерации. Известно, что авто сможет похвастать новыми моторами, инновационными электронными помощниками водителя, а так же свежей мультимедийкой.

Стоит сказать, что самый первый «Пассат» собрали 45 лет назад — в 1973 году (тогда легковушка выходила в двух- и четырехдверном исполнении). С тех пор немцы произвели более 29 млн. экземпляров этой модели.

Длина машины составляла 4190 мм, что можно сравнить по габаритам с современным T-Roc. VW Passat к текущему поколению значительно подрос и достигает 4887 мм. Он предлагается в кузовах седан и универсал.

Сегодня для российских покупателей автомобиль представлен с тремя бензиновыми моторами TSI — на выбор: движком мощностью 125 л. с., работающим в паре с шестиступенчатой «механикой» или с семидиапазонным «роботом», и агрегатами с отдачей в 150 и 180 «лошадей», агрегатированными только с роботизированной коробкой передач. Кроме того, в силовой линейке присутствует еще и 150-сильный дизель.

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24 декабря 2018
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