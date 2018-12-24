Немцы анонсировали выпуск Volkswagen Passat нового поколения

Официальные представители бренда сообщили порталу «АвтоВзгляд», что на предприятии в немецком Эмдене уже начали готовиться к запуску на конвейер новинки рынка. Так что осталась подождать до конца января, когда и будет названа дата выхода модели следующей генерации. Известно, что авто сможет похвастать новыми моторами, инновационными электронными помощниками водителя, а так же свежей мультимедийкой.
Стоит сказать, что самый первый «Пассат» собрали 45 лет назад — в 1973 году (тогда легковушка выходила в двух- и четырехдверном исполнении). С тех пор немцы произвели более 29 млн. экземпляров этой модели.
Длина машины составляла 4190 мм, что можно сравнить по габаритам с современным T-Roc. VW Passat к текущему поколению значительно подрос и достигает 4887 мм. Он предлагается в кузовах седан и универсал.
Сегодня для российских покупателей автомобиль представлен с тремя бензиновыми моторами TSI — на выбор: движком мощностью 125 л. с., работающим в паре с шестиступенчатой «механикой» или с семидиапазонным «роботом», и агрегатами с отдачей в 150 и 180 «лошадей», агрегатированными только с роботизированной коробкой передач. Кроме того, в силовой линейке присутствует еще и 150-сильный дизель.