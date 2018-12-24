Почему гниет радиатор?

По статистике, чаще всего причиной кипения авто, причем даже зимой, становится грязь в сотах радиатора. Каша из снега, грязи и реагентов, летящая на радиатор из-под колес впереди едущих машин, имеет отменную проникающую способность, и за зиму она наглухо его забивает. Проблему решает промывка радиатора, не требующая какой-то особой компетенции — любой автовладелец может сделать это самостоятельно, но при условии использовании воды под давлением. Чтобы не замять оребрение радиатора, нужно держать «керхер» на расстоянии не менее 30см.

Если в радиаторе возникает течь, то, как правило, сначала она небольшая, и охлаждающая жидкость уходит медленно. Это выглядит как «запотевание» сердцевины (а не струя жидкости). Найти визуально место протечки сначала не всегда возможно, поскольку она может быть закрыта другими деталями. Нужно попытаться «освободить» сердцевину радиатора от мешающих осмотру деталей. Использование герметиков допускается. Это работоспособные составы, временно латающие радиатор изнутри. Но они не только затыкают собой пробоины в теплообменнике, но и одновременно закоксовывают каналы в рубашке охлаждения мотора, что приводит к его перегреву. Как следствие — преждевременный и дорогостоящий капремонт ДВС.

Эксперт портала «АвтоВзгляд», директор по маркетингу крупнейшего производителя радиаторов охлаждения, компании LUZAR, Петр Нечипоренко советует автомобилистам не тешить себя ложной надеждой на «химию». Она поможет лишь на время. И если затянуть с устранением течи кардинально, то в один момент течь резко возрастет, и вы даже не сможете доехать до СТО. В общем, принцип «езжу доливая» специалист LUZAR советует применять очень короткое время.

Чтобы радиатор служил долго и не подводил, нужно своевременно ухаживать за ним. Чтобы он меньше забивался грязью, перед ним имеет смысл установить мелкую сетку, надежно защищающую узел от песка, мелких камней и другой дорожной грязи.

Так же стоит тщательно выбирать охлаждающую жидкость: покупать ее в проверенных местах и следовать рекомендациям автозавода. Главное, считает Петр Нечипоренко, не смешивать антифризы разных производителей:

— Даже если жидкости имеют один и тот же цвет, но выпущены на разных фабриках, они могут иметь отличный друг от друга химический состав, и смешивание приведет к выпадению осадка. Цвет охлаждающей жидкости — лишь «решение производителя», которое в принципе ни на что не указывает.