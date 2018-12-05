Volkswagen перестанет собирать авто с бензиновыми моторами

Тогда же будет спроектирована и соответствующая архитектурная платформа под новейшие ДВС. Директор по развитию Volkswagen Майкл Йост рассказал Reuters, что работа по созданию новой «тележки» для машин с «сомнительным» выбросом уже ведутся, но на рынок она выйдет только в 2026 году. Причем он уточнил, что постепенно электромобили начнут вытеснять «грязные» машины из продуктовой линейки марки и в конечном итоген сведут их количество до нуля.

Но приверженцам старых добрых двигателей внутреннего сгорания унывать не стоит. Такие «Фольксвагены» уйдут не сразу: их компания собирается производить до 2050 года для стран с неразвитой инфраструктурой для «чистого» транспорта.