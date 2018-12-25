Hyundai построит в России свой центр исследований и разработок

Часть инвестиций пойдет на повышение уровня локализации в России: корейцы собираются наладить производство моторов и коробок переключения передач. Стоит отметить, что одним из условий подписания контракта стало увеличение экспортных поставок автомобилей, собранных на российском предприятии. В этом году из сошедших с отечественных конвейеров 230 000 машин 11 500 ушло за рубеж.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», только в следующем году бренд Hyundai порадует своих российских поклонников как минимум пятью новинками: парой седанов — обновленной Elantra и сменившей генерацию Sonata, а также большим внедорожником Hyundai Palisade.

Кроме того, до нас доберется «подогретый» хетчбэк i30 N и даже водородомобиль Nexo, чья популярность у россиян вызывает серьезные сомнения. Скорее всего, это «зеленое» авто в отечественной продуктовой линейке стоит расценивать как способ поддержания имиджа.