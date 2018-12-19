Десять лучших двигателей 2018 года

Один из них — турбированный трехлитровый бензиновый движок мощностью 340 лошадей, который приводит в движение BMW X5 нового поколения. Несмотря на то, что впервые эта баварская «шестерка» с индексом B58 была представлена несколько лет назад, инженеры ее значительно модернизировали, оснастив, в частности, новой системой охлаждения, свежим масляным насосом и усовершенствованной системой непосредственного впрыска.

Нашел свое место среди других девяти победителей еще один наш знакомец — четырехцилиндровый VC-Turbo, которым так гордится компания Infiniti. Мотор, дебютировавший в текущем году, установлен под капотом совершенно нового кроссовера QX50. Двухлитровая бензиновая «четверка» развивает 249 «лошадей» при 5600 об/мин и выдает максимальный крутящий момент в 380 Нм в диапазоне от 1600 до 4800 об/мин.

Одно из главных достоинств агрегата — способность менять степень сжатия от 8:1 в режиме максимальной мощности до 14:1 в режиме максимальной экономичности.