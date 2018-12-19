Десять лучших двигателей 2018 года

Фото: Infiniti
Авторитетный журнал WardsAuto опубликовал ежегодный рейтинг лучших моторов. Журнал занимается испытанием двигателей уже на протяжении 25 лет. В этом году в десятку лучших силовых агрегатов попали и классические бензиновые и дизельные, а также гибридные, полностью электрические и даже на водородных топливных элементах. Россиянам хорошо знакомы два из десяти победителей.
Светлана Ермолаева

Один из них — турбированный трехлитровый бензиновый движок мощностью 340 лошадей, который приводит в движение BMW X5 нового поколения. Несмотря на то, что впервые эта баварская «шестерка» с индексом B58 была представлена несколько лет назад, инженеры ее значительно модернизировали, оснастив, в частности, новой системой охлаждения, свежим масляным насосом и усовершенствованной системой непосредственного впрыска.

Нашел свое место среди других девяти победителей еще один наш знакомец — четырехцилиндровый VC-Turbo, которым так гордится компания Infiniti. Мотор, дебютировавший в текущем году, установлен под капотом совершенно нового кроссовера QX50. Двухлитровая бензиновая «четверка» развивает 249 «лошадей» при 5600 об/мин и выдает максимальный крутящий момент в 380 Нм в диапазоне от 1600 до 4800 об/мин.

Одно из главных достоинств агрегата — способность менять степень сжатия от 8:1 в режиме максимальной мощности до 14:1 в режиме максимальной экономичности.

- Двигатель VC-Turbo — это поистине новое слово в автоиндустрии, — поделился один из руководителей WardsAuto Том Мерфи. — и мы очень быстро поняли, что он станет одним из лучших на рынке.

К слову сказать, движок отличается довольно компактными размерами, что позволило сделать салон премиального «паркетника» немного просторнее. К примеру, пространство для ног задних пассажиров доходит до 98,3 см.

Остается добавить, что в ТОП-10 также вошли 6,2-литровый V8, установленный на Chevrolet Silverado, «восьмерка» объемом 5 л под капотом Ford Mustang GT и Bullitt, 3-литровый турбодизель Ford F-150, гибридная силовая установка Honda Accord Hybrid с двухлитровым мотором, двигатель на водородных топливных элементах Hyundai Nexo, электромоторы Hyundai Kona EV, а также агрегат Lexus UX 250h и 3,6-литровый V6, приводящий в движение Ram 1500.

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19 декабря 2018
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