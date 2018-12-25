5 смертельно опасных неисправностей в машине

Мировой автопром постоянно совершенствует технологии, повышающие уровень безопасности машин. Однако несмотря на это, по прежнему ряд определенных дефектов, возникших во время движения, могут привести к ДТП с самыми серьезными последствиями. Что в автомобиле следует регулярно проверять и подвергать профилактическим работам, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Если сам по себе автомобиль – источник повышенной опасности, то что говорить о неисправной машине. Например, сбой в работе системы подушек безопасности нередко провоцирует их несанкционированное срабатывание во время движения. Разгерметизация топливной системы способна привести к воспламенению и взрыву горючего. Угрожает безопасности людей и выход из строя электроники, которой напичкано современное авто. Перечислять можно долго, но мы отметили самые распространенные неполадки, приводящие к тяжелым ДТП.
Тормоза
Даже при использовании в современных т/с двухконтурной тормозной системы, эффективность торможения при одном функционирующем контуре значительно снижается, и средний тормозной путь такого авто увеличивается в два раза.
В этом случае нарушается привычная реакция системы, блокирующей колеса, что в первые секунды обычно вызывает шок у неопытных водителей. Поэтому чем больше скорость, тем выше риск вовремя не остановиться перед препятствием.
К этому может привести разрыв тормозного канала и следующая за этим утечка жидкости, а также выход из строя главного цилиндра, стертые колодки, неисправный вакуумный усилитель, изношенные сальники или дефект любого другого элемента тормозной системы.
Ходовая часть
Подвеска автомобиля должна проходить регулярную диагностику, поскольку выход из строя ее элементов серьезно угрожают безопасности водителей и пассажиров. Например, при разрыве шаровой опоры, соединяющей ступицу с рычагом подвески, колесо во время движения выворачивается наружу, и водитель полностью теряет контроль над автомобилем. Какими последствиями это чревато на оживленной трассе, представить несложно.
Основными причинами повреждения шаровых опор считаются слишком сильные ударные нагрузки на подвеску, выработка смазочного материала и разрушение пыльника. Полному разрушению этого элемента предшествует стук при проезде ям и кочек на медленном ходу.
Шины
Любая неисправность покрышки чревата ее разрывом на высокой скорости. Чаще всего это происходит из-за грыжи, появляющейся вследствие сильного удара колеса о кочку или яму. Причем, «шишка» даже небольшого размера может лопнуть во время движения при сравнительно небольших нагрузках.
Каждое такое уплотнение имеет структуру «пузыря», который в любой момент грозит взорваться. Кроме того, причиной разрыва шин становятся трещины на изношенной или некачественной резине, а также боковые порезы, возникающие в основном от контакта с бордюрами при поворотах или параллельной парковке.
Рулевая рейка
Поводом для срочной технической диагностики должен служить любой стук в рулевой рейке при поворотах штурвала. Выходу из строя этого элемента могут предшествовать ослабленные болты, старые опорные втулки, повреждение резинового кожуха, защищающего подвижную часть рулевой рейки от грязи. Все это рано или поздно приведет к нарушению управляемости, но самое опасное, что может случится — заклинивание рулевого механизма во время движения.
Топливный канал
Как мы уже говорили выше, самые опасные последствия могут возникнуть из-за разрыва топливного канала в моторном отсеке, а утечка горючего угрожает воспламенением. Дополнительным фактором для этого служит старая изношенная электропроводка.
В группу риска также входят неисправности световых приборов, системы стеклоочистителей, а также запущенная коррозия силовых элементов кузова. Все это действительно угрожает жизни и здоровью водителя, пассажиров и других участников движения. Избежать фатальных последствий можно только при условии своевременной диагностики перечисленных систем и элементов.