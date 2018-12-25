5 смертельно опасных неисправностей в машине

Если сам по себе автомобиль – источник повышенной опасности, то что говорить о неисправной машине. Например, сбой в работе системы подушек безопасности нередко провоцирует их несанкционированное срабатывание во время движения. Разгерметизация топливной системы способна привести к воспламенению и взрыву горючего. Угрожает безопасности людей и выход из строя электроники, которой напичкано современное авто. Перечислять можно долго, но мы отметили самые распространенные неполадки, приводящие к тяжелым ДТП.

Тормоза

Даже при использовании в современных т/с двухконтурной тормозной системы, эффективность торможения при одном функционирующем контуре значительно снижается, и средний тормозной путь такого авто увеличивается в два раза.