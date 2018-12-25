Новый Lexus LS может заглохнуть на светофоре

Специалисты бренда выяснили, что блок управления мотором Lexus LS 500 с 3,5-литровым битурбированным V6 получил некорректное программное обеспечение. По этой самой причине может неверно сработать система Start-Stop, которая для снижения расхода топлива глушит движок во время непродолжительных стоянок, например, в пробке: существует вероятность, что двигатель снова заглохнет сразу после перезапуска. Для устранения проблемы нужно перепрошить блок управления.

Под отзыв подпадают автомобили, проданные с 9 января по 3 сентября текущего года. Список VIN всех дефектных машин опубликован на сайте Федерального агентства «Росстандарт» в открытом доступе. Так, сравнив идентификационный номер конкретного авто со списком, можно понять, нужно ли «японцу» ехать в сервис. При совпадении достаточно позвонить ближайшему дилеру и записаться на ремонт.

Стоит сказать, что представители российского офиса Lexus также будут оповещать владельцем машин с возможным браком письменно или по телефону. Все работы по исправлению ошибки производитель предоставляет бесплатно.