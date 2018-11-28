В России подорожали сразу пять моделей Lexus

Модели Lexus ES и RX стали дороже на 26 000 — 47 000 «деревянных» в зависимости от версии и комплектации. Теперь седан покинет дилера за 2 606 000 «целковых», а «паркетник» оценили минимум в 2 937 000. От 40 000 до 47 000 прибавил в цене Lexus GX, который обойдется в 4 240 000 рублей.

Меньше всех повезло тем, кто собирался обзавестись новым компактным кроссовером Lexus NX или большим внедорожником LX. Ценники на эти машины «раздулись» на 53 000 — 77 000 ₽ Так, NX встанет в 2 413 000 рублей, а LX уедет с покупателем за 6 277 000 «деревянных», сообщает агентство «Автостат».

Стоит напомнить, что последний раз японцы меняли российский прейскурант на свою продукцию в сентябре: тогда стоимость в некоторых случаях подскочила сразу на 137 000 рублей. Прошлое подорожание затронуло флагманский седан LS, а также все кроссоверы и внедорожники бренда.