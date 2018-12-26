Автопроизводители не знают, что и как будут продавать в России в 2019 году

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Минувший год, порадовавший ростом авторынка на 14%, дал надежду, что экономический кризис успешно преодолен, раз уж россияне потянулись в автосалоны за новыми машинами. Так ли это, и что все-таки ждать автопрому страны в будущем году, портал «АвтоВзгляд» поинтересовался не у теоретизирующего аналитика, а у практика, находящегося на острие продаж со всеми их рисками, операционного директор ГК «АвтоСпецЦентр» Дмитрия ЗАБЕЛЯ.
Ефим Розкин

– Дмитрий Анатольевич, как вы оцениваете результаты продаж новых автомобилей в ушедшем году и каковы на этом фоне достижения вашей компании?

– Рост показали практически все бренды, но особо стоит отметить динамику KIA, VW, Skoda в массовом сегменте и BMW в премиум-классе. Эти марки стали основными драйверами в процентах роста и все они представлены в портфеле ГК АСЦ, что, естественно, отражается и на динамике объемов продаж компании.

– Какие основные тенденции спроса наблюдались в 2018 году?

– Среди самых явных — увеличение доли корпоративных продаж в массовом сегменте в течение всего года и рост спроса в рознице, наиболее явно зафиксированное в первом полугодии минувшего года: сыграли свою роль программы поддержки автопрома.

– Насколько адекватной была рыночная активность автопроизводителей в условиях увеличения спроса на новые автомобили, который наблюдается последние два года?

– Не все автостроители оказались готовы к подъему рынка. Ведь перестроить цепочку производства и нарастить объемы выпуска невозможно в краткосрочной перспективе, в связи с чем по некоторым маркам и моделям сформировался так называемый дефицит доступности. Это привело к тому, что потребитель выбирает аналогичные автомобили, что, в свою очередь, стало дополнительным драйвером для более гибких брендов.

Но и им увеличить объемы производства, рассчитывая на дальнейший рост рынка, не позволяют множество факторов и рисков, поэтому прогноз на 2019-й у всех брендов очень, мягко говоря, осторожный. Поэтому в 2019 году в наиболее выгодной ситуации окажутся марки, сумевшие обеспечить достаточный уровень товарных запасов в дилерской сети.

– Каковы ваши ожидания от продаж новых автомобилей на российском рынке в наступившем году?

– Прогноз рынка — сдержанный рост. Хотя, повторю, основные игроки осторожничают: некоторые из них до сих пор даже не открыли информацию о своих планах на 2019 год.

– Как повышение НДС до 20% изменит работу дилеров?

– Ну, если судить по ГК АСП, никак не изменит. Да и с чего бы? Другое дело, что уже идущее подорожание новых авто явно скажется на динамике роста авторынка. В первые месяцы наступившего года даже можно ожидать его некоторого падения.

автопродажи, авторынок, дилеры, кризис
6 января 2019
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