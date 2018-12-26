Автопроизводители не знают, что и как будут продавать в России в 2019 году

– Дмитрий Анатольевич, как вы оцениваете результаты продаж новых автомобилей в ушедшем году и каковы на этом фоне достижения вашей компании?

– Рост показали практически все бренды, но особо стоит отметить динамику KIA, VW, Skoda в массовом сегменте и BMW в премиум-классе. Эти марки стали основными драйверами в процентах роста и все они представлены в портфеле ГК АСЦ, что, естественно, отражается и на динамике объемов продаж компании.

– Какие основные тенденции спроса наблюдались в 2018 году?

– Среди самых явных — увеличение доли корпоративных продаж в массовом сегменте в течение всего года и рост спроса в рознице, наиболее явно зафиксированное в первом полугодии минувшего года: сыграли свою роль программы поддержки автопрома.

– Насколько адекватной была рыночная активность автопроизводителей в условиях увеличения спроса на новые автомобили, который наблюдается последние два года?

– Не все автостроители оказались готовы к подъему рынка. Ведь перестроить цепочку производства и нарастить объемы выпуска невозможно в краткосрочной перспективе, в связи с чем по некоторым маркам и моделям сформировался так называемый дефицит доступности. Это привело к тому, что потребитель выбирает аналогичные автомобили, что, в свою очередь, стало дополнительным драйвером для более гибких брендов.