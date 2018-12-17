В декабре почти 30 автобрендов поменяли российские цены

Бренды действовали по-разному. Кто-то переоценивал по одной или две модели. К примеру, у Honda за это время увеличился ценник только на CR-V нового поколения: кроссовер подорожал на 30 000 рублей, а Jeep пересмотрел прайс лишь на Compass, добавив от 30 000 до 70 000 «деревянных» в зависимости от комплектации.

Американцы из Ford подкорректировали стоимость Kuga и Mondeo, и если первый добавил 35 000, то второй подорожал сразу на 75 000 «целковых». Hyundai тоже переписал цены на две свои самые популярные модели — Solaris (+16 000 рублей) и Creta (+17 000 «деревянных»).

Часть автопроизводителей не мелочится и добавляет к стоимости авто сразу всей, или почти всей, продуктовой линейки. К ним можно отнести KIA, Mazda, Lexus, Volkswagen и Volvo. Кроме того, подорожал полностью модельный ряд УАЗ и Skoda.

Но нашлись такие компании, которые скинули цены, решив, видимо, сделать подарки своим покупателям. Компания Chery урезала прайс на Tiggo 2 и Tiggo 5 на 80 000, Mercedes-Benz GLC подешевел на 90 рублей, а GLS 350d в одной из комплектаций — сразу на 320 000 «целковых». Кроме того, АВТОВАЗ отнял от ценников LADA XRAY от 3 000 до 6 000 рублей.