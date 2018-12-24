Суперзащита от ГИБДД: тест регистратора-антирадара, определяющего даже камеры-треноги

Форм-фактор в виде «фотоаппарата» на сегодняшний день стал практически одним из классического дизайна для автомобильных гаджетов, способных и о полицейской камере предупредить, и видео ДТП или еще какого дорожного инцидента снять. По этой причине первый взгляд на SilverStone F1 Hybrid UNO A12 Z каких-то открытий не предвещал — штуковин примерно такого вида через руки редакции портала «АвтоВзгляд» прошло изрядное множество.

Но заглянув в коробку из-под этого UNO все же пришлось удивиться. Начнем с того, что этот регистратор-радар-детектор, как оказалось, обладает дополнительной чертой, роднящей его с фотоаппаратами-«мыльницами».

«Комбайн» оказался снабжен съемным светофильтром с поляризованным стеклом, который устанавливается на его объектив. Не всякий «фотик» может похвастаться возможностью установить подобную опцию, а большинство «мыльниц» — уж точно не в состоянии.