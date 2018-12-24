Суперзащита от ГИБДД: тест регистратора-антирадара, определяющего даже камеры-треноги

Для комбо-устройств типа «три в одном» важно все: и видео качественно снимать, и базу камер контроля скорости иметь, и издали засекать полицейские радары. Но далеко не все из них могут похвастаться таким гармоничным соотношением характеристик, как Silver Stone F1 Hybrid UNO A12 Z.
Максим Строкер

Форм-фактор в виде «фотоаппарата» на сегодняшний день стал практически одним из классического дизайна для автомобильных гаджетов, способных и о полицейской камере предупредить, и видео ДТП или еще какого дорожного инцидента снять. По этой причине первый взгляд на SilverStone F1 Hybrid UNO A12 Z каких-то открытий не предвещал — штуковин примерно такого вида через руки редакции портала «АвтоВзгляд» прошло изрядное множество.

Но заглянув в коробку из-под этого UNO все же пришлось удивиться. Начнем с того, что этот регистратор-радар-детектор, как оказалось, обладает дополнительной чертой, роднящей его с фотоаппаратами-«мыльницами».

«Комбайн» оказался снабжен съемным светофильтром с поляризованным стеклом, который устанавливается на его объектив. Не всякий «фотик» может похвастаться возможностью установить подобную опцию, а большинство «мыльниц» — уж точно не в состоянии.

Поляризованный светофильтр особенно полезен в яркую солнечную погоду. С его помощью ликвидируется большинство бликов, которые сильно мешают при съемке в таких условиях. При этом цвета и контраст на видео заметно улучшаются.

Да и на ночной трассе, когда свет фар встречных авто постоянно слепит глаза и объектив, «полярик» самым положительным образом влияет на качество съемки. А в пасмурный день или сумерки, когда явно наблюдается дефицит освещения, поляризованный светофильтр можно снять с объектива Hybrid UNO A12 Z, улучшив тем самым качество видео. Оно тут, конечно, на хорошем уровне — 1296 P — однако вечером «полярик» может его несколько ухудшить. Поэтому, повторимся, по вечерам поляризованный фильтр с объектива устройства лучше все-таки снимать — кадры будут посветлее.

Да, до сих пор мы не упомянули о том, как внешность гаджета дружит с эргономикой. Разумеется, «фотоаппаратная» характеристика дает некоторое представление об этом, но все же внесем некоторые подробности. Касаются они преимущественно компоновки органов управления девайсом.

На стороне устройства, обращенной к водителю, расположен TFT-мониторчик диагональю 2,31 дюйма. Справа от него в вертикальную колонну выстроились кнопки включения устройства, входа и навигации по меню, а также «нажималка», с помощью которой можно отметить «нестираемый» видеоролик.

Левее монитора — датчик приглушения голосового информатора аппарата: одним взмахом руки можно, как заставить замолчать «тетку из коробки», так и активировать ее вновь. Работа с меню и настройки Hybrid UNO A12 Z под персональные требования традиционно для устройств SilverStone F1 не требует долгого изучения инструкции по эксплуатации.

Интуитивно понятная логика взаимодействия с аппаратом вообще может считаться неотъемлемой чертой радар-детектора или видеорегистратора хорошего уровня. А уж для комбо-устройства, которое сочетает в себе свойства обоих девайсов — это требование просто обязательно. В противном случае, работа с ним будет постоянно раздражать владельца.

Тут же как «регистраторная», так и «антирадарная» части меню легкодоступны и моментально настраиваются «под владельца». И это несмотря на кучу вариантов регулировки, касающихся и широкого набора распознаваемых «камер», и режимов работы радар-детектора, и внушительного списка параметров функционирования видеоблока.

По традиции, не обойдем вниманием и надежность крепления аппарата. Присоска, отвечающая за фиксацию кронштейна «испытуемого» к стеклу, делает это «намертво», что не может не радовать автора, протестировавшего кучу гаджетов, отваливающихся от «лобовухи», когда им вздумается.

А SilverStone F1 Hybrid UNO A12 Z стоит на своей позиции жестко, что не может не сказаться положительно на качестве видеосъемки. Тряска? Нет, друзья, это не про корейский «гибрид»! Качество видео, кстати сказать, читатель может оценить и сам, познакомившись с образцами роликов ночной и дневной съемки, размещенными ниже.

В любое время суток все происходящее перед объективом с углом обзора в 170º прекрасно видно, госномера машин различаются однозначно — что еще нужно в случае — не дай Бог — ДТП, чтобы доказать свою невиновность? Антирадарная часть аппарата, по уверениям производителя, предупреждает о всех применяемых ныне полицейских комплексах автоматической фиксации нарушений ПДД.

В перечень входят и массово распространенные «Стрелки»; и «Автодория», измеряющая среднюю скорость машины на определнном участке пути; и комплексы, контролирующие выезд авто за стоп-линии на перекрестках; и разнотипные камеры, наблюдающие за обочинами и полосами общественного транспорта.

А также знает все о «маломощных радарах» — под этим термином его софт, судя по всему, подразумевает полицейские устройства, работающие по принципу анализа изображения.

На одном из загородных шоссе, где расположение камер автором этих строк выучено досконально, в какой-то момент Hybrid UNO A12 Z внезапно заголосил о присутствии «мобильного комплекса» там, где камер отродясь не было, и оценил дистанцию до источника опасности чуть более 400 метров. Оказалось, приборчик не врал! Виновником тревоги оказался передвижной (на микроавтобусе) пост контроля системы «Оскон».

А на следующей неделе и на совершенно другой трассе SilverStone за 800 метров заголосил о другом «мобильном радаре». Оказалось, что в этом месте появилась пара новеньких «скворечников» на базе пресловутой «Стрелки». Да что уж там: в ходе испытаний гаджет засекал даже спрятавшиеся на обочине мобильные комплексы «Скат», или в простонародье — камеры-треноги!

Иными словами, трудится радарная часть SilverStone F1 Hybrid UNO A12 без шуток и на совесть, чего не скажешь о россыпи конкурентов, продающихся в той же ценовой нише — около 11 000 рублей.

Многие из них полагаются преимущественно на загруженную в память карту местоположений стационарных радаров, экономя на характеристиках детекторного блока устройства. В результате мобильные полицейские камеры становятся для автовладельца неприятными сюрпризами, о которых девайсы если и сообщают, то как показывает практика, слишком поздно. В отличии от таких поделок, SilverStone F1 Hybrid UNO A12 можно смело назвать одним из эталонов в своем сегменте.

видеофиксация, ПДД, видеорегистратор, антирадар, ГИБДД
24 декабря 2018
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