Subaru анонсировала спортивные Forester STI и Impreza STI

На автосалоне в Токио состоится премьера новых прототипов Subaru Forester STI и Impreza STI. Специалисты из Subaru Tecnica International подрихтовали экстерьер концептов, а техническим доработкам, судя по всему, уделили совсем мало внимания.
По предварительной информации, Subaru Forester STI Concept построен на базе гибридной версии, поступившей в продажу на японский рынок прошедшим летом. Представители компании сообщили о главных отличиях споркаров: новом аэродинамическом обвесе, модернизированной подвеске, 19-дюймовых колесах и тормозной системе Brembo.
А вот каким образом японцы доработали для STI силовую установку e-Boxer, пока неизвестно. В серийной модели она состоит из 2,0-литрового ДВС мощностью 145 л. с. и 14-сильного электромотора.
Что касается хэтчбека Subaru Impreza STI Concept, то он получил двухцветный кузов, декоративные накладки на бамперы и пороги, новые колеса и усиленную выпускную систему с двумя патрубками. Интерьер отличается оригинальной обивкой сидений и внутренних дверных панелей.
Подспортивленный протип оснащен обычным безнаддувным оппозитным мотором объемом 2,0 л мощностью 156 л. с. Новые серийные версии, созданные по мотивам спортивных спорткаров, выйдут на японский рынок к середине следующего года.