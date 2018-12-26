Subaru анонсировала спортивные Forester STI и Impreza STI

По предварительной информации, Subaru Forester STI Concept построен на базе гибридной версии, поступившей в продажу на японский рынок прошедшим летом. Представители компании сообщили о главных отличиях споркаров: новом аэродинамическом обвесе, модернизированной подвеске, 19-дюймовых колесах и тормозной системе Brembo.

А вот каким образом японцы доработали для STI силовую установку e-Boxer, пока неизвестно. В серийной модели она состоит из 2,0-литрового ДВС мощностью 145 л. с. и 14-сильного электромотора.