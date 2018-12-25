Пять самых удачных в России автомобилей 2018 года

Год подходит к концу, а значит самое время подвести итоги. Какие машины выбирали российские потребители, и как сильно изменилась ситуация на рынке новых автомобилей по сравнению с 2017 годом, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Кто там говорил про кризисы-шмизисы? Судя по динамике продаж новеньких легковушек, денег у народа достаточно. Похоже, подоставали таки свои сбережения россияне из трехлитровых банок — по итогам 11 месяцев 2018 года авторынок вышел в плюс без малого на 14%.
Более, чем уверены, что расстановка машин в хит-параде по завершению декабря не изменится, поэтому предлагаем взглянуть, кто же из производителей охмурил нашего брата сильнее остальных.
LADA VESTA
Флагман АВТОВАЗа стал бестселлером марки, подвинув с лидирующей строчки младшую LADA Granta. Еще бы, ведь народ у нас выбирает глазами, а в плане дизайна «Веста» удалась более, чем. Не зря же под нее теперь причесали и саму «Гранту».
Да и разница в цене с самой доступной моделью Волжского автозавода незначительная. В итоге — 96 763 проданных экземпляра, что на 30 000 машин больше, чем годом ранее.
Друзья KIA, а по совместительству их соперники бросили все силы на развитие сегмента SUV. И, надо признать, им это удалось — Hyundai всех и вся побил среди кроссоверов и внедорожников.
А где-то далеко уже кипит работа над выходом нового поколения «Креты», а значит корейцы не ограничатся успехами в классе, и будут метить на лидерство на авторынке вообще. Ну, а по итогам года «паркетник» разошелся тиражом в 62 339 экземпляров.
HYUNDAI SOLARIS
Подсдувшийся седан теряет популярность, хотя и стабильно держится в ТОП-5. Все-таки LADA задала перцу корейцам: вероятно, именно поэтому топ-менеджер Hyundai даже отказался называть АВТОВАЗ прямым конкурентом.
Как бы то ни было, за 11 месяцев «Солярисом» обзавелись немногим меньше 61 130 потребителей — Volkswagen и Renault до пятерки самых продаваемых в России авто так и не дотянули.
О том, какие машины выбирали наши соотечественники в 2017 году, можно узнать здесь.
* — автомобили в обзоре приведены согласно данным АЕБ с января по ноябрь 2018 года.