Пять самых удачных в России автомобилей 2018 года

Фото: АвтоВзгляд и фирм-производителей
Год подходит к концу, а значит самое время подвести итоги. Какие машины выбирали российские потребители, и как сильно изменилась ситуация на рынке новых автомобилей по сравнению с 2017 годом, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Вячеслав Василенко

Кто там говорил про кризисы-шмизисы? Судя по динамике продаж новеньких легковушек, денег у народа достаточно. Похоже, подоставали таки свои сбережения россияне из трехлитровых банок — по итогам 11 месяцев 2018 года авторынок вышел в плюс без малого на 14%.

Более, чем уверены, что расстановка машин в хит-параде по завершению декабря не изменится, поэтому предлагаем взглянуть, кто же из производителей охмурил нашего брата сильнее остальных.

LADA VESTA

Флагман АВТОВАЗа стал бестселлером марки, подвинув с лидирующей строчки младшую LADA Granta. Еще бы, ведь народ у нас выбирает глазами, а в плане дизайна «Веста» удалась более, чем. Не зря же под нее теперь причесали и саму «Гранту».

Да и разница в цене с самой доступной моделью Волжского автозавода незначительная. В итоге — 96 763 проданных экземпляра, что на 30 000 машин больше, чем годом ранее.

LADA Granta

Впрочем, «Гранта» отстает от локомотива всего на 3000 автомобилей. Хитроумное решение объединить отправившуюся на свалку истории LADA Kalina с неунывающей Granta поднимет ее продажи еще сильнее.

Тем более, что теперь можно выбирать не только между лифтбэком и седаном, но и присмотреться к хетчбэку и универсалу. Пока же с января по ноябрь модель нашла 93 779 владельцев.

KIA RIO

Неужели корейский бестселлер, помогающий KIA на протяжении пяти последних лет оставаться лидером среди всех представленных на нашем рынке иностранных брендов, стал сдавать позиции?

Седану отдали свое предпочтение немногим больее 91 500 россиян. Впрочем, ребята из Страны утренней свежести не стоят на месте и наверняка готовят очередную бомбочку для стимуляции клиентов.

HYUNDAI CRETA

Друзья KIA, а по совместительству их соперники бросили все силы на развитие сегмента SUV. И, надо признать, им это удалось — Hyundai всех и вся побил среди кроссоверов и внедорожников.

А где-то далеко уже кипит работа над выходом нового поколения «Креты», а значит корейцы не ограничатся успехами в классе, и будут метить на лидерство на авторынке вообще. Ну, а по итогам года «паркетник» разошелся тиражом в 62 339 экземпляров.

HYUNDAI SOLARIS

Подсдувшийся седан теряет популярность, хотя и стабильно держится в ТОП-5. Все-таки LADA задала перцу корейцам: вероятно, именно поэтому топ-менеджер Hyundai даже отказался называть АВТОВАЗ прямым конкурентом.

Как бы то ни было, за 11 месяцев «Солярисом» обзавелись немногим меньше 61 130 потребителей — Volkswagen и Renault до пятерки самых продаваемых в России авто так и не дотянули.

О том, какие машины выбирали наши соотечественники в 2017 году, можно узнать здесь.

* — автомобили в обзоре приведены согласно данным АЕБ с января по ноябрь 2018 года.

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25 декабря 2018
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