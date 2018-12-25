Пять самых удачных в России автомобилей 2018 года

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Более, чем уверены, что расстановка машин в хит-параде по завершению декабря не изменится, поэтому предлагаем взглянуть, кто же из производителей охмурил нашего брата сильнее остальных.