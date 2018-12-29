Названа дата премьеры новой Skoda Octavia

Как сообщает немецкое издание Autobild, новая Skoda Octavia в кузове лифтбэк дебютирует в третьем квартале 2019 года. Вероятнее всего, чехи покажут автомобиль на Франкфуртском моторшоу, которое будет принимать посетителей с 12 по 22 сентября. Впрочем, не исключено, что премьера «Октавии» состоится и не автосалоне, а во время собственной презентации.

По предварительным данным, новая Skoda Octavia станет не сильно крупнее своей предшественницы, а ее моторная грамма останется практически без изменений. Появится в линейке двигателей разве что гибридная силовая установка с возможностью подзарядки батареи от розетки (так называемый плагин-гибрид), но вряд ли такая модификация доберется до России.

О сроках начала продаж сменившей генерацию «Октавии» говорить пока рано. В европейские шоу-румы новинка поступит в начале 2020 года, а что же до нашей страны, то нам придется ждать дольше.

Добавим, что сегодня Skoda Octavia продается в России в двух исполнениях: лифтбэк по цене от 1 063 000 рублей и универсал, прайсы на который стартуют с отметки в 1 392 000 целковых.