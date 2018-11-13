В России под отзыв попали 226 пожароопасных Toyota Prius

В силу конструктивных особенностей жгут проводов, ведущий к блоку управления гибридной силовой установкой, примыкает к крышке, которая прикрывает электропроводку. Туда забивается дорожная пыль и грязь.

После долгой эксплуатации в таком виде изоляция может разрушиться, что приведет к перегреву кабелей и даже к короткому замыканию. При самом пессимистичном развитии событий это послужит причиной возгорания. Для устранения проблемы необходимо проверить электропроводку и при необходимости заменить жгут.

Производитель сообщит о вероятных неполадках всем владельцам бракованных «Приусов» письменно или по телефону и пригласит для ремонта в сервис к официальному дилеру. Но можно и не дожидаться официального извещения и самостоятельно узнать, попадает ли авто под отзыв. Для этого нужно сравнить VIN из списка, размещенного на сайте Федерального агентства «Росстандарт», с идентификационным номером вашей машины. При совпадении необходимо позвонить в удобный дилерский центр и записаться на прием. Все ремонтные работы и запчасти производителем предоставляются бесплатно.

Напомним, что не так давно Toyota сообщила об отзыве 2,2 млн. автомобилей по всему миру из-за бракованных подушек безопасности.