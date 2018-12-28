Имеет ли право сотрудник ГИБДД оштрафовать водителя, который просто держит телефон в руке

Согласно пункту 2.7 ПДД, водителю запрещается во время движения использовать телефон, не оборудованный гарнитурой, позволяющей вести переговоры без рук. А если, допустим, шофер не разговаривает по смартфону, а набирает SMS-сообщение, «серфит» в социальных сетях или смотрит в навигатор? Насколько правомерны наказания рулевых в подобных ситуациях, выяснил портал «АвтоВзгляд».
На первый взгляд, формулировка, касающаяся использования телефона за рулем, в пункте 2.7 ПДД, проста и понятна. Однако, если вдуматься, то возникают некоторые вопросы. В ней ведь упоминаются лишь разговоры и отсутствие гарнитуры, а современные гаджеты располагают куда большим количеством функций. Получается, штрафовать за SMS и навигаторы гаишники права не имеют?
Остановивший на светофоре, оглянитесь вокруг — среди ваших соседей по потоку наверняка найдутся те, кто в ожидании зеленого сигнала уткнутся в экраны мобильников. Быть может, вы и сами по привычке потянитесь за смартфоном, дабы, пока есть свободная минутка, раздать «лайки» в «Инстраграме», наваять пост в «Фэйсбуке» или просмотреть забавное видео на «Ютубе».
«А что, нигде ведь не написано, что за рулем нельзя сидеть в социальных сетях», — скажете вы. Это верно, не написано. Но оштрафовать вас на 1500 рублей по ст. 12.36.1 КоАП все равно могут.
Выше упомянутая ст.12.36.1 фактически дублирует последний абзац пункта 2.7 ПДД, о котором мы говорили в самом начале. И в этом тексте не акцентируется, что санкции назначаются только за телефонный разговор, во время которого гаджет находится в руке водителя. Иными словами, под эту статью подпадают любые действия со смартфоном, занимающим ладонь шофера.
Другой вопрос, что сотрудники ГИБДД довольно редко штрафуют водителей и за телефонные-то разговоры, чего уж говорить о тех ситуациях, когда рулевой просто по привычке держит мобильник в руке. Ведь для оформления протокола необходимо основание, подкрепленное вещественными доказательствами — скажем, видеосъемкой. А как часто вы видите гаишников, снимающих автомобилистов на камеру?
Несмотря на это, штрафы за использование гаджетов за рулем все же выписываются. И как порталу «АвтоВзгляд» рассказал эксперт юридической фирмы «Середин и партнеры» Алексей Середин, все они идут под единой формулировкой, дублирующей ст.12.36.1 КоАП, независимо от того, на чем именно был пойман автомобилист — на «болтавне», социальных сетях или навигаторе.
Попробовать обжаловать штраф, доказывая, что телефон всего-навсего лежал в руке, можно. Но шансы на победу в суде у водителя крайне невелики. Фемида всегда встает на сторону сотрудников ГИБДД. Единственное исключение из этого правила — нарушение правоохранителем процессуальных норм, а именно — превышение двухмесячного срока давности для привлечения автовладельца к административной ответственности.
…Любопытно, что держать в руках смартфоны водителям сегодня запрещается, а какие-либо другие предметы нет. За газету, шоколадный батончик или елочную игрушку в ладони шоферов не наказывают, хотя с точки зрения безопасности дорожного движения они ничем не отличаются от мобильников. Вот вам и еще один правовой пробел, коими российское законодательство пронизано насквозь.