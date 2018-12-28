Имеет ли право сотрудник ГИБДД оштрафовать водителя, который просто держит телефон в руке

На первый взгляд, формулировка, касающаяся использования телефона за рулем, в пункте 2.7 ПДД, проста и понятна. Однако, если вдуматься, то возникают некоторые вопросы. В ней ведь упоминаются лишь разговоры и отсутствие гарнитуры, а современные гаджеты располагают куда большим количеством функций. Получается, штрафовать за SMS и навигаторы гаишники права не имеют?

Остановивший на светофоре, оглянитесь вокруг — среди ваших соседей по потоку наверняка найдутся те, кто в ожидании зеленого сигнала уткнутся в экраны мобильников. Быть может, вы и сами по привычке потянитесь за смартфоном, дабы, пока есть свободная минутка, раздать «лайки» в «Инстраграме», наваять пост в «Фэйсбуке» или просмотреть забавное видео на «Ютубе».

«А что, нигде ведь не написано, что за рулем нельзя сидеть в социальных сетях», — скажете вы. Это верно, не написано. Но оштрафовать вас на 1500 рублей по ст. 12.36.1 КоАП все равно могут.