АВТОВАЗ открывает продажи самой мощной LADA Vesta Sport

В продажу новая волжская «зажигалка» должна была поступить еще в конце прошлого года, однако в шоу-румы автомобиль попал только сейчас.

— Это наш флагман. Мы обещали новинку до конца 2019 года, но в конце года только началось ее производство. Мы не опаздываем, просто хотим быть готовы на 100%, поэтому и не торопились с запуском, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» задержку выхода на рынок LADA Vesta Sport исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу ПАО «АВТОВАЗ» Ян Птачек.

Cамая мощная «Веста» дебютировала на Московском автосалоне-2018. Под капотом авто расположен 1,8-литровый мотор, раскочегаренный до 145 л. с., а аккомпанирует ему пятискоростная механическая коробка передач. Свою первую «сотню» с места Vesta Sport делает за 9,6 секунды, а пиковая скорость ограничивается отметкой в 200 км/ч.

Кстати, обозреватель прортала «АвтоВзгляд» уже успел испытать спортивную «Весту» в деле — подробнее о тест-драйве можно узнать здесь.