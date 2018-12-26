Разборки лилипутов: сравнительный тест-драйв Toyota CH-R и KIA Soul

Кто не рискует, тот не пьет шампанское? Да Бог с ним, подумали японцы, и разлили по очередной рюмахе саке перед знакомством забавного и смелого «малыша» C-HR с российским потребителем. Встретил наш брат новинку очень даже тепло.

Еще бы: неповторимый шарм, агрессивная запоминающаяся внешность и богатое оснащение — после забытого дебюта Nissan Juke сегмент субкомпактных кроссоверов такого не видовал. Как не видовал себя в зеркало Сергей Зверев, делая очередной эксперимент над остатками лица.

Добавьте сюда имидж надежности Toyota, в который уверовали даже те, кто на «Тойотах» никогда не ездил, и вот вам — потенциальный убийца всех и вся в классе. Ан нет, — возразил корейский KIA Soul, пусть и слегка уставший за время пребывания в России.

А может и правда рановато отправлять KIA курить бамбук? Ну и что, что где-то за океаном уже выкатили новое поколение миниатюрного квадратика на колесах — пока автомобиль до нас докатится, в Крыму откроется не только железнодорожное сообщение, но и международный терминал в аэропорту.

Зато «кореец» не так много за себя просит, оттого и по сей день весьма неплохо чувствует себя на рынке. «Японец» же падать на его уровень не стал — помните, саке ведь выпито не зря! Что ж, давайте посмотрим, кто из этой мелюзги круче, чем кажется.