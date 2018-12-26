Разборки лилипутов: сравнительный тест-драйв Toyota CH-R и KIA Soul

Фото: Вячеслав Василенко
Похоже, Toyota C-HR рискнула повторить успех «Джука» от Nissan, неожиданно стрельнувшего на нашем рынке. Вот только в отличие от него новая «Тойота» выглядит действительно круто и дорого. Как, впрочем, и стоит. Насколько оправдан этот риск, нам ответит корейский KIA Soul.
Вячеслав Василенко

Кто не рискует, тот не пьет шампанское? Да Бог с ним, подумали японцы, и разлили по очередной рюмахе саке перед знакомством забавного и смелого «малыша» C-HR с российским потребителем. Встретил наш брат новинку очень даже тепло.

Еще бы: неповторимый шарм, агрессивная запоминающаяся внешность и богатое оснащение — после забытого дебюта Nissan Juke сегмент субкомпактных кроссоверов такого не видовал. Как не видовал себя в зеркало Сергей Зверев, делая очередной эксперимент над остатками лица.

Добавьте сюда имидж надежности Toyota, в который уверовали даже те, кто на «Тойотах» никогда не ездил, и вот вам — потенциальный убийца всех и вся в классе. Ан нет, — возразил корейский KIA Soul, пусть и слегка уставший за время пребывания в России.

А может и правда рановато отправлять KIA курить бамбук? Ну и что, что где-то за океаном уже выкатили новое поколение миниатюрного квадратика на колесах — пока автомобиль до нас докатится, в Крыму откроется не только железнодорожное сообщение, но и международный терминал в аэропорту.

Зато «кореец» не так много за себя просит, оттого и по сей день весьма неплохо чувствует себя на рынке. «Японец» же падать на его уровень не стал — помните, саке ведь выпито не зря! Что ж, давайте посмотрим, кто из этой мелюзги круче, чем кажется.

Внутри KIA Soul такой же яркий и веселый, как атмосфера в амстердамском кофешопе. Все на местах, удобно и органично. Вот только систематически падая в его салон, уже хочется чего-то большего. Тут Toyota сыграла на опережение: огромный многоцветный дисплей мультимедиа, возвышающийся над торпедо, а также удобство бортовых услуг ставят C-HR явно в выигрышное положение. Да и своим оформлением «японец» бьет по самое не балуйся: вы не поверите, но коктейль эстетики с эргономикой — теперь и про «Тойоту».

А чем эти карапузы отличаются в плане оснащения? Для начала, правда, стоит сказать, что напичкан каждый из них — мама, не горюй! Чего только не предлагают азиаты в своих машинках: и кожаный салон, и круиз-контроль, и умную мультимедиа с навигацией, и обогревы всего и вся. Хотя, подождите…

Наряду с горячими «баранкой», лобовым стеклом, креслами первой и второй линии, KIA Soul обладает подогревающимися форсунками омывателя. Да, в Toyota CH-R такой полезности нет, но зато имеется дополнительный электрообогреватель салона. Проще говоря, добиться теплых чувств от «японца» гораздо проще, чем от его соперника.

Еще «Тойота» козыряет двухзонным климатом, тогда как в «Соуле» погоду заказывает только водитель. Между тем, «кореец» умеет самостоятельно парковаться — гол в японские ворота засчитан. Впрочем, CH-R снова идет в атаку — по уровню шумоизоляции, если верить собственным ушам, Toyota все-таки лучше.

Ну а как «малышня» в движении? Оговоримся сразу, что об остром, как нос Екатерины Варнавы, рулевом управления и в том, и в другом случае говорить не приходится. Хотя «баранка» у Soul и пытается имитировать тяжесть при маневрах на скорости. Обод японского кроссовера — без размазанных реакций, но в легкости не потерял.

Впрочем, требовать чего-то сверхъестественного от переднеприводных лилипутов кроссоверной ориентации не имеет смысла. Это то же самое, как требовать от доморощенных певцов и певичек перестать издеваться над творениями Виктора Цоя.

А вот умений ловко прыгать с места и задорно ускоряться ни у CH-R, ни у Soul не отнять. Разве что со старта на 0,8 секунды опережает «Тойоту» KIA с двумя литрами под капотом — первую сотню «кореец» разменивает за 10,2 секунды. Но зато CH-R с аналогичным по объему движком чуть шустрее реагирует на команду резко «выстрелить» на скоростях — вот, где скачут японские «лошадки»: 148 против 150-ти «жеребцов» родом из Кореи.

Вариатор Toyota деликатно и умело пытается косить под «автомат», а «автомат» KIA о шести ступенях — под пулемет! Да, он щелкает передачами так же быстро, как легендарный «Максим» своим затвором.

Что до подвески, то корейцы своему амплуа не изменяют — Soul требует корректировок рулем и капризен к неровностям. А вот CH-R, пусть и склонен с сносу с траектории, но переваривает с завидной легкостью буквально все, что попадается на пути. Если, конечно, речь не идет о бездорожье, куда этим «плюшевым игрушкам» дорога противопоказана.

Ну и про тормоза: левая педаль в KIA кажется более мягкой, требующей заблаговременного нажатия. «Тойота» же со своими механизмами наоборот — чрезмерно резкая. Впрочем, главное тут другое — эффективность замедления. А с этим ни у кого из «азиатов» проблем не возникает.

Что в итоге? Раз вы все еще читаете эти буквы, то значит любовь к Nissan Juke явно не испытываете. Ну или он уже порядком надоел. Говоря о Toyota CH-R и KIA Soul, то каждый из этих вроде бы даже кроссоверов имеет, как плюсы, так и минусы. Если хотите быть в центре внимания и на каждом светофоре отвечать на вопрос: «ну как она?», то «Тойота» — ваш выбор. Но если не готовы переплачивать за это около 300 000 рублей, то оргазм гарантирован и в KIA.

Если быть точнее, то в сочной комплектации Premium «Соул» попросит за себя без малого 1 442 000 рублей, а CH-R в схожей по оснащению версии Hot — 1 720 000 «деревянных». Конечно, можно ограничиться «механикой», вялым мотором и отсутствием всевозможных вкусностей. Тогда борьба в легком весе будет выглядеть так: 972 000 рублей за KIA Soul против 1 299 000 за Toyota CH-R.

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5 января 2019
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