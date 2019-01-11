Японцы построят в России крупный автозавод

Автозавод Isuzu планируют построить под Ульяновском. Об этом отчитался перед премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым губернатор области Сергей Морозов. Речь идет о предприятии, организованном для сборки автомобилей по полному производственному циклу с высоким процентом локализации, когда не только варят и красят, но и штампуют кузовные детали, собирают моторы и другие комплектующие, сообщает информационное агентство ТАСС.

Напомним, что сейчас компания Isuzu в партнерстве с Sollers собирает на мощностях УАЗ шасси разной тоннажности. А кроме грузовиков японцы предлагают на российском рынке пикап Isuzu D-Max. Его прайс стартует от 2 035 000 рублей. Автомобиль оснащен 2,5-литровым дизелем мощностью 163 л. с. (400 Нм), работающим либо с шестиступенчатой «механикой», либо с пятискоростной АКП.