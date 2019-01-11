Как зимой на трассе заменить колесо и не испачкаться

Выйти чистеньким из такой ситуации крайне сложно, особенно, если колесо пробило с левого борта, а дело происходит на обочине оживленной трассы. В сырую погоду, когда асфальт покрыт кашей из слякоти, холодный грязевой душ из-под колес проезжающих машин вам обеспечен, и вряд ли вас от этого в полной мере защитит светоотражающий жилет.

Совсем не замараться при таких обстоятельствах получится только в двух случаях, причем оба из них совсем крайние. Во-первых, можно решить возникшую проблему потом, оставить машину и вызвать такси. Но при условии, если она стоит в разрешенном и безопасном месте, иначе ее эвакуируют. Во-вторых, есть вариант, что колесо заменит кто-то другой. Конечно, для такого пустяка можно вызывать специалистов выездного автосервиса, но неизвестно, сколько их придется ждать, да и обойдется это неоправданно дорого.

Если же вы все-таки решитесь сделать все самостоятельно, то на этот случай в вашем автомобиле, как минимум, должна быть пара одноразовых перчаток — тогда есть шанс, что ваши руки останутся чистыми.