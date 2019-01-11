Как зимой на трассе заменить колесо и не испачкаться

Фото www.foreign.accentjobs.be
Представьте, что вы едете за рулем на важное и серьезное мероприятие, требующее соблюдения соответствующего дресс-кода. И вдруг на оживленном проспекте в ненастный день у вашей машины сдувается шина, и вы оказываетесь наедине с непредвиденной проблемой на мокрой и грязной обочине. Портал «АвтоВзгляд» напомнит, как поменять колесо и сохранить при этом опрятный внешний вид.
Иван Флягин

Выйти чистеньким из такой ситуации крайне сложно, особенно, если колесо пробило с левого борта, а дело происходит на обочине оживленной трассы. В сырую погоду, когда асфальт покрыт кашей из слякоти, холодный грязевой душ из-под колес проезжающих машин вам обеспечен, и вряд ли вас от этого в полной мере защитит светоотражающий жилет.

Совсем не замараться при таких обстоятельствах получится только в двух случаях, причем оба из них совсем крайние. Во-первых, можно решить возникшую проблему потом, оставить машину и вызвать такси. Но при условии, если она стоит в разрешенном и безопасном месте, иначе ее эвакуируют. Во-вторых, есть вариант, что колесо заменит кто-то другой. Конечно, для такого пустяка можно вызывать специалистов выездного автосервиса, но неизвестно, сколько их придется ждать, да и обойдется это неоправданно дорого.

Если же вы все-таки решитесь сделать все самостоятельно, то на этот случай в вашем автомобиле, как минимум, должна быть пара одноразовых перчаток — тогда есть шанс, что ваши руки останутся чистыми.

Но, как уже было сказано выше, при смене колеса обычно пачкаются не только руки, но и одежда. Ведь его необходимо пронести несколько шагов, а потом еще и приподнять, чтобы уложить в багажник. При этом ручьи грязной воды обязательно оставят пятна на вашей куртке или пальто.

В такой ситуации убежденных чистоплюев спасет только одно — большой кусок материи, припасенный в багажнике. Тряпки должно хватить на то, чтобы бережно и плотно обернуть в нее пробитое колесо, словно младенца. Сделать это следует, когда еще оно еще висит на ступице, предварительно протерев его от влаги. Таким образом грязь не попадет на вашу одежду, да и в багажнике будет чисто. При этом вам даже могут не понадобиться перчатки.

Кстати, если у вас длиннополая верхняя одежда, и вам крайне важно ее не испачкать, не забудьте ее снять. Иначе велик шанс, что, когда вы опуститесь на корточки перед злополучным колесом, полы вышей куртки или пальто окажутся в грязной луже.

колеса, автосервис, ремонт, шины, покрышки, техническое обслуживание
11 января 2019
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