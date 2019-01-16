Audi отзывает в России сразу две модели

Говоря точнее, в процессе производства были плохо затянуты резьбовые крепления в конструкции передней подвески. Проблема решается заменой некоторых деталей ходовой.

Понять, какой конкретно автомобиль может оказаться с браком — не сложно. На сайте Федерального агентства «Росстандарт» в открытом доступе есть список идентификационных номеров неисправных машин. Нужно лишь сравнить VIN с перечнем. Если есть совпадение, необходимо связаться с ближайшим дилером и записаться в сервис, где проведут проверку и ремонт авто. Все работы и зачасти производитель предоставляет бесплатно.

Стоит отметить, что представители российского офиса официально сообщат о возможной неисправности владельцам дефектных легковушек письменно или по телефону и пригласят в дилерские центры.

Напомним, что в декабре отечественное представительство Audi инициировало отзыв более 7000 автомобилей, в частности моделей A4, А5, А6 и Q5. В машинах, реализованных с 2012 по 2017 год, был обнаружен вероятный дефект в системе охлаждения.