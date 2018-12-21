5 неожиданных советов водителям от мастеров автосервиса

Другое дело — мастера автосервисов. Механики, посвятившие ремонту самых разных транспортных средств добрую половину своей жизни. Корреспондент портала «АвтоВзгляд» пообщался с несколькими из них, дабы попросить парочку действительно стоящих советов, которые наверняка пригодятся каждому водителю, вне зависимости от пола и возраста.

ЕСЛИ УСТАЛ АККУМУЛЯТОР…

В случае, когда вы не можете завести автомобиль вследствие разрядки аккумуляторной батареи, попробуйте следующее. Выключите зажигание, включите его снова, активируйте на 5—10 секунд фары дальнего света и поверните ключ в положение START. Таким образом вы «прогреете» электролит и пластины устройства, что повысит шансы на успешный запуск мотора. Не получилось? Подождите пару минут и повторите процедуру.