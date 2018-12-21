5 неожиданных советов водителям от мастеров автосервиса

В эпоху блогеров, википедий и социальных сетей нарваться на недостоверную информацию — раз плюнуть. Каждый возомнивший себя экспертом пользователь щедро раздает в интернетах советы, которые зачастую бывают не то, что бессмысленными, а даже опасными. Естественно, вредными рекомендациями активно «торгуют» и автомобильные «знатоки» — гуманитарии, видавшие машины лишь в «Ютубе».
Другое дело — мастера автосервисов. Механики, посвятившие ремонту самых разных транспортных средств добрую половину своей жизни. Корреспондент портала «АвтоВзгляд» пообщался с несколькими из них, дабы попросить парочку действительно стоящих советов, которые наверняка пригодятся каждому водителю, вне зависимости от пола и возраста.
ЕСЛИ УСТАЛ АККУМУЛЯТОР…
В случае, когда вы не можете завести автомобиль вследствие разрядки аккумуляторной батареи, попробуйте следующее. Выключите зажигание, включите его снова, активируйте на 5—10 секунд фары дальнего света и поверните ключ в положение START. Таким образом вы «прогреете» электролит и пластины устройства, что повысит шансы на успешный запуск мотора. Не получилось? Подождите пару минут и повторите процедуру.
ЕСЛИ ПОВЫСИЛСЯ РАСХОД ТОПЛИВА…
Зачастую автовладельцы сталкиваются с другой бедой — с ощутимым увеличением расхода «горючки». Пытаясь устранить причину, водители корректируют манеру езды, проверяют давление в шинах, пробуют заправляться на разных АЗС — в общем, чего только не делают, напрочь при этом забывая про воздушный фильтр. Замените его, если давно не были на сервисе, и проблема, наверняка, решится.
ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ МАШИНЕ…
Не пренебрегайте обкаткой нового транспортного средства, если планируете ездить на нем, как можно дольше. Да-да, процедура, о которой так часто упоминают продавцы в шоу-румах, отнюдь не бесполезна, как многие почему-то думают. Эксплуатируя на первой тысяче километров свою «ласточку» в щадящем режиме, вреда ей вы уж точно не нанесете, напротив. Дайте время на «притирку» узлов и агрегатов, и ездить в сервис придется реже.
ЕСЛИ ВЫ ЗАБИРАЕТЕ АВТО ПОСЛЕ КУЗОВНОГО РЕМОНТА…
Так или иначе в процессе эксплуатации автомобиля возникают и «кузовные» неприятности, вызванные мелкими или — не дай Бог — серьезными ДТП. Отдать автомобиль в ремонт после очередного происшествия несложно, а вот принять его обратно и не остаться обманутым — довольно трудно. Осматривайте машину только при хорошем освещении: сравните под разными углами цвет окрашенных и неокрашенных деталей, «пройдитесь» по всем стыкам, убедитесь в отсутствии царапин, разводов, зазоров и прочих дефектов.
ЕСЛИ БОИТЕСЬ МОШЕННИКОВ В АВТОСЕРВИСЕ…
Истории про жадных сервисменов — вовсе не выдумки впечатлительных водителей. Они в самом деле есть, и их нынче очень много. Единственное, что железобетонно поможет от «развода» — это взять с собой реально разбирающегося в технике человека. Наблюдения за ходом работ в ремзоне не помогут, если вы не знаете процедуры. Как не помогут и заранее подготовленные «умные» вопросы — механики безошибочно отличают профанов от профессионалов.