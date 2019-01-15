Три ошибки водителей, убивающих шаровые опоры автомобиля

Немногие автомобилисты уделяют должное внимание такому уязвимому элементу подвески, как шаровая опора. Мало того, что водители не следят за состоянием этих условных расходников, так они еще и ежедневно сокращают их ресурс, допуская грубые ошибки. Как избежать преждевременной поломки деталей, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Как известно, в различных автомобилях применяются разные конструкции подвесок, следовательно у моделей отличается и количество шаровых опор. Так, к примеру, в современных машинах с «ходовыми» типа McPherson опора всего одна, в то время как на стареньких «Жигулях» их две — верхняя и нижняя.
Сегодня автостроители по большей части используют неразборные шаровые опоры — после установки конусообразного пальца со сферическим или грибообразным наконечником корпус из двух половинок, скрепленных точечной сваркой, завальцовывают. Между ними чаще всего вставляют пластиковые вкладыши, выполняющие роль подшипников скольжения.
Не трудно догадаться, что шаровые опоры в процессе эксплуатации автомобиля подвергаются серьезной нагрузке. Им, фактически «несущим» на себе массу транспортного средства, приходится стойко выдерживать регулярные удары, когда колеса машины заскакивают в яму или «подпрыгивают» на очередной кочке.
В среднем срок службы «родной» — то есть установленной на заводе — шаровой опоры составляет до 150 000 километров. Правда, это относится лишь к тем автомобилям, что по счастливой случайности оказались в руках бережливого хозяина. Водители, которым до собственной машины особого дела нет, допускают массу грубых ошибок, преждевременно выводящих из строя эти элементы подвески.
Многие автомобилисты забывают о том, что время от времени необходимо инспектировать состояние пыльников шаровой опоры, а ведь именно с них, как правило, и начинаются проблемы с шарнирами. Важно не только вовремя менять порванные пыльники на новые, но и следить за наличием смазки в еще «живых».
«Подуставший» расходник может сигнализировать водителю о неисправности характерным стуком при прохождении поворота, «уводом» машины в сторону при торможении, биением руля или колеса. Зачастую автомобилисты не принимают во внимание эти признаки, откладывая визит в сервис до лучших времен. А ведь своевременная диагностика, как известно, способна уберечь как кошелек, так и жизнь шофера и пассажиров.
Недаром курсантов автошкол учат аккуратнее проходить «лежачих полицейских», ямы и выбоины. Помимо прочих деталей автомобиля, во время скоростных пролетов над неровностями сильно страдают и шаровые опоры. Чем дальше «лежит» стрелка спидометра, тем быстрее шарниры изнашиваются. Если вы не хотите проводить ремонт раньше времени — не гоните лошадей.