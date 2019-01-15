Три ошибки водителей, убивающих шаровые опоры автомобиля

Многие автомобилисты забывают о том, что время от времени необходимо инспектировать состояние пыльников шаровой опоры, а ведь именно с них, как правило, и начинаются проблемы с шарнирами. Важно не только вовремя менять порванные пыльники на новые, но и следить за наличием смазки в еще «живых».

«Подуставший» расходник может сигнализировать водителю о неисправности характерным стуком при прохождении поворота, «уводом» машины в сторону при торможении, биением руля или колеса. Зачастую автомобилисты не принимают во внимание эти признаки, откладывая визит в сервис до лучших времен. А ведь своевременная диагностика, как известно, способна уберечь как кошелек, так и жизнь шофера и пассажиров.

Недаром курсантов автошкол учат аккуратнее проходить «лежачих полицейских», ямы и выбоины. Помимо прочих деталей автомобиля, во время скоростных пролетов над неровностями сильно страдают и шаровые опоры. Чем дальше «лежит» стрелка спидометра, тем быстрее шарниры изнашиваются. Если вы не хотите проводить ремонт раньше времени — не гоните лошадей.