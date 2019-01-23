УАЗ запустил в продажу фургон с мотором на газе

Линейка коммерческой модели расширилась благодаря появлению авторефрижератора с заводским ГБО итальянской фирмы Lovato. В движение такой УАЗ «Профи» приводится мотором ZMZ Pro мощностью 143 л. с. и 227 Нм крутящего момента.

Газовый резервуар ёмкостью 100 литров позволяет проезжать машине до 900 километров — в зависимости от условий эксплуатации. Надо признать, весьма экономично.

Купить рефрижератор «Профи» на пропан-бутановой смеси можно с февраля. Как уже говорилось, ценник на новинку начинается от 1 181 900 рублей. Завод предоставляет гарантию 4 года или 200 000 километров — в зависимости от того, что наступит раньше.

Вот только, увы, не всегда по этой самой гарантии ульяновцы осуществляют ремонт. Впрочем, этим «славится» не только УАЗ, но и целая россыпь других марок. В том числе, премиальных.