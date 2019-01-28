«Газели NEXT» будут выпускать в Азербайджане

По сообщению местного издания Trend со ссылкой на собственные источники, на месте будущего предприятия идет подготовка к закладке фундамента.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», первые автомобили должны сойти с конвейера в Гаджигабул в конце 2019 года. Первыми моделями, на чье производство нацелят завод в Азербайджане, названы «Газель NEXT», «Газон NEXT», «Газель Бизнес», а также «Соболь Бизнес». Ожидается, что позже из ворот предприятия начнут выезжать и автобусы.

В дальнейшем на базе «газовской» продукции в Азербайджане будут собирать различную спецтехнику, в том числе авто для скорой помощи и муниципальных служб, а также школьныей транспорт.

Добавим, что Горьковский автомобильный завод займется обучением персонала будущего предприятия, сертификацией продукции и поставками машинокомплектов. Не исключается, что при сборке на «азербайджанских» GAZ будут применяться и детали местного производства.