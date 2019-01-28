Что делать, если в дороге щетки перестали чистить лобовое стекло

pikabu
Бывает так, что проблемы с очисткой стекла заявляют о себе в самый неожиданный момент, когда заменить их немедленно нет никакой возможности, а ехать нужно. Особенно часто подобные ситуации случаются зимой.
Максим Строкер

Заметим, что «подложить свинью» могут не только старые и изношенные щетки стеклоочистителя, но и вполне свежие и нормальные по всем показателям. Коварство кроется в следующем. Далеко не все их модели оснащены резиной, сохраняющей эластичность при низких температурах.

Когда на улице выше −10ºС, большинство марок и моделей «дворников» ведут себя пристойно, исправно освобождая стекло от грязи и снега. Но с падением температуры резина на многих из них становится слишком уж твердой. Это сразу проявляется в самом «тонком месте».

Если пружина, прижимающая поводок стеклоочистителя недостаточно упруга (по разным причинам), средняя часть задубевшего «дворника» начинает оставлять на стекле неочищенные зоны. То есть, как раз перед глазами водителя и пассажира на стекле возникают пятна сплошной грязи. Особенно неприятно подобное явление в снегопад, когда на «дворники», ко всему прочему, еще и намерзает лед.

Остановки и ручная его уборка ситуацию не исправляет — непрочищенные области на стекле никуда не деваются. Обильное применение омывающей жидкости тоже не помогает, поскольку щетки просто не захватывают ее в проблемных местах.

Что делать в такой ситуации? Для начала следует попробовать остановиться и, как ни странно, просто постоять, направив весь теплый воздух на обдув лобового стекла. А затем, когда оно посильнее нагреется (в отсутствии набегающего морозного воздуха) включить «дворники» с большой частотой, чтобы их резина получила хоть немного тепла от стекла и вернула себе эластичность.

Если дорога более-менее свободна, то можно остановиться, включить «дворники» и помочь им убрать грязь, легонько надавливая на них рукой в момент прохождения по стеклу. После этого следует как можно быстрее сесть за руль, стартовать и набрать не менее 70 км/ч. При такой скорости большая часть снежинок не будет успевать таять на лобовом стекле, отскакивая от него.

Успевший попасть на лобовое за время разгона до вышеозначенной скорости снег превратится в воду и через некоторое время испарится. Через очищенное таким образом стекло можно нормально видеть дорогу даже ночью. Главное при этом держать максимально возможную дистанцию до впереди идущих авто — чтобы грязь и слякоть из-под их колес не попадала на вашу «лобовуху».

превышение скорости, ущерб, безопасность дорожного движения, снегоходы, зимние шины
28 января 2019
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