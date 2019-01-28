Что делать, если в дороге щетки перестали чистить лобовое стекло

Заметим, что «подложить свинью» могут не только старые и изношенные щетки стеклоочистителя, но и вполне свежие и нормальные по всем показателям. Коварство кроется в следующем. Далеко не все их модели оснащены резиной, сохраняющей эластичность при низких температурах.

Когда на улице выше −10ºС, большинство марок и моделей «дворников» ведут себя пристойно, исправно освобождая стекло от грязи и снега. Но с падением температуры резина на многих из них становится слишком уж твердой. Это сразу проявляется в самом «тонком месте».

Если пружина, прижимающая поводок стеклоочистителя недостаточно упруга (по разным причинам), средняя часть задубевшего «дворника» начинает оставлять на стекле неочищенные зоны. То есть, как раз перед глазами водителя и пассажира на стекле возникают пятна сплошной грязи. Особенно неприятно подобное явление в снегопад, когда на «дворники», ко всему прочему, еще и намерзает лед.

Остановки и ручная его уборка ситуацию не исправляет — непрочищенные области на стекле никуда не деваются. Обильное применение омывающей жидкости тоже не помогает, поскольку щетки просто не захватывают ее в проблемных местах.