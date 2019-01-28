Восставший из мертвых: ЗИЛ распродает совершенно новые машины

На одной из «автобарахолок» в Сети появилось объявление о продаже целой россыпи новеньких автомобилей ЗИЛ, чье производство — история давно минувших лет. Купить старую новую машину может любой желающий. Торг уместен.
Мирон Горин

Согласно описанию к анкете о продаже ЗИЛ-5301 «Бычок», речь идет об очередных заводских остатках: грузовички «без пробега и не стоявшие на учете».

Все автомобили находятся на территории фактически отправившегося на свалку истории предприятия. Имеются различные варианты фургонов и шасси, автобусы вместительностью до 20 человек, грузовик с удлиненным бортом и даже гидроподъемник.

Машины укомплектованы дизельным мотором ММЗ 245.9, отвечающим нормам «Евро-3».

Похоже, компетентные лица продолжают избавляться от залежей, и на сей раз — пятилетней давности. Самый дешевый экземпляр — «шасси кабина со спальным местом» по цене 740 000 рублей. Ну а самым дорогим, как не трудно догадаться, оказался двухколенчатый автогидроподъёмник за 2 000 000 рублей.

Рискнем предположить, что это далеко не последняя распродажа продукции канувшего в Лету завода имени Лихачева.

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28 января 2019
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