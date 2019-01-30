К премьере готовится кроссовер KIA XCeed

KIA XCeed станет уже четвертым представителем семейства Ceed вслед за пятидверным хетчбэком, «сараем» SW и элегантным ProCeed. Накануне кроссовер (а по сути кросс-универсал) засветился в камуфляже во время зимних тестов. Судя по фото, автомобиль явно получил все основные черты своих собратьев. Главные отличия — это, конечно, увеличенный клиренс, колеса большего диаметра и немного расширенные арки. Ожидается, что внешность «паркетника» освежат новыми бамперами.

По сведениям британского издания Autocar, новинка впервые предстанет перед публикой в начале весны на Женевском автосалоне. А в дилерские шоу-румы «живые» машины могут приехать уже до конца этого года.

Так что в скором времени корейцы выведут на рынок конкурента другим вседорожным универсалам — Volkswagen Golf Alltrack, Ford Focus Active и Subaru XV. Эта ниша последнее время начала активно развиваться.

Совершенно логично, что получив ту же архитектуру, что и Ceed, кроссовер вооружат и теми же моторами. На российском рынке это 1,4-литровый двигатель мощностью 100 л. с., 128-сильный движок объемом 1,6 л, а также турбированный агрегат объемом 1,4 л, развивающий до 140 сил — на выбор покупателя.