Как продавцы видеорегистраторов массово обманывают автовладельцев

Главный параметр, больше всего волнующий покупателя автомобильного видеорегистратора, «чтоб четкую картинку снимал»! От этого свойства, в частности, порой зависит определение виновника аварии или успех поисков скрывшегося с места ДТП авто.

И не особо щепетильные маркетологи «идут на встречу клиенту», вводя его в заблуждение относительно качества видео, выдаваемого продаваемым устройством.

Один из приемов маскировки посредственных свойств гаджета — «забывчивость» при описании разрешения его видеокамеры.

Поэтому следует помнить, что Full HD-качество по-честному можно получить только с камеры, матрица которой насчитывает не менее 2 мегапикселей, а для Super HD нужно 3 мегапикселей! Для съемки на уровне QHD или 2K требуется 4 мегапикселей, для 4K UHD — все 8 мегапикселей у видеодатчика.

Некоторые производители регистраторов «экономят на мегапикселях», применяя для достижения заявленного разрешения специально встроенные программы обработки видеосигнала, которые «растягивают» изображение.