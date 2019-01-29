Как продавцы видеорегистраторов массово обманывают автовладельцев

Любой поставщик автоэлектроники сейчас норовит купить (заказать под своим брендом) в Китае девайс подешевле и продать его в России подороже. Для оправдания завышенной цены применяются малоизвестные широкой публике маркетологические уловки.
Максим Строкер

Главный параметр, больше всего волнующий покупателя автомобильного видеорегистратора, «чтоб четкую картинку снимал»! От этого свойства, в частности, порой зависит определение виновника аварии или успех поисков скрывшегося с места ДТП авто.

И не особо щепетильные маркетологи «идут на встречу клиенту», вводя его в заблуждение относительно качества видео, выдаваемого продаваемым устройством.

Один из приемов маскировки посредственных свойств гаджета — «забывчивость» при описании разрешения его видеокамеры.

Поэтому следует помнить, что Full HD-качество по-честному можно получить только с камеры, матрица которой насчитывает не менее 2 мегапикселей, а для Super HD нужно 3 мегапикселей! Для съемки на уровне QHD или 2K требуется 4 мегапикселей, для 4K UHD — все 8 мегапикселей у видеодатчика.

Некоторые производители регистраторов «экономят на мегапикселях», применяя для достижения заявленного разрешения специально встроенные программы обработки видеосигнала, которые «растягивают» изображение.

Или в реальное изображение, получаемое камерой, искусственно добавляется недостающее количество пикселей. И «волшебным» образом исходное видео в разрешении 2К получает разрешение 4К. Но чудес не бывает. Какие бы цифирки производитель не писал на коробках со своими видеорегистраторами, даже если формально разрешение у гаджета — ого-го, реальное качество выдаваемых им записей оказывается невысоким.

Другой способ, применяемый производителями для уменьшения себестоимости видеорегистратора, использование древнего стандарта видеокодирования «mjpeg». Он не требует мощного процессора, но качество видео, получаемое в результате, будет, мягко говоря, посредственным.

Таким образом, при выборе регистратора следует внимательно смотреть на соответствие числа «пикселей» в камере разрешению видео. А также на формат, в котором он записывает ролики. Для справки заметим, что самые современные «регики» пишут видео в формате H.264. Он требует мощного процессора, но зато дает высококачественое изображение, упакованное в малообъемные файлы.

видеофиксация, видеорегистратор
29 января 2019
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