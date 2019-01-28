В России стартовали продажи нового универсала KIA Ceed SW

Новый универсал с объемом багажника 625 л предлагается на нашем рынке в девяти комплектациях стоиомостью от 1 084 900 до 1 624 900 рублей.

В силовую линейку KIA Ceed SW входит три бензиновых мотора. 100-сильный 1,4-литровый силовой агрегат Kappa работает в паре шестиступенчатой «механикой». 120-сильный 1,6-литровый MPI Gamma комплектуется как ручной коробкой передач, так и шестидиапазонным «автоматом». Новый двигатель T-GDI Kappa с турбонаддувом объемом 1,4 л мощностью 140 л. с. доступен только с преселективным 7DCT.

Универсал в первоначальной версии Ceed SW Classic за 1 084 900 оснащен 1,4-литровым мотором мощностью 100 л. с. и шеститступенчатой «механикой».

Топовый вариант Premium+, заряженный новым 140-сильным турбоагрегатом, обойдется в 1 624 900 «деревянных». Автомобиль оборудован длинным списком опций, включающий в себя светодиодные фары, систему дистанционного открытия двери багажника, а также расширенный комплекс систем активной безопасности Drive Wise.