Лимузин Aurus Senat «заморозили» на дорожных тестах в Ямале

Сейчас на Ямале царят зверские морозы, когда столбик термометра опускается до −50 градусов Цельсия. Туда-то и отправили «президентские» автомобили Aurus Senat.

Седан оснащен пневматической подвеской китайского производства. Именно эти узлы и решили испытать в суровых климатических условиях Западной Сибири. Об этом сообщило издание ura.ru со ссылкой на свои собственные источники в местной администрации. Правда, представителя ФГУП «НАМИ» комментировать эту информацию отказались.

Напомним, что Aurus Senat впервые предстал перед широкой аудиторией на инаугурации президента Владимира Путина 7 мая прошлого года. Затем авто показали на Московском автосалоне. Сейчас модель собирают малой серией на мощностях НАМИ, но в середине следующего года автомобиль запустят на конвейеры свежепостроенного завода в Алабуге.

Senat приводится в движение 4,4-литровой V-образной «восьмеркой» мощностью 598 л. с. вкупе с «мягким» гибридом. Силовая установка работает вместе с девятиступенчатым «автоматом» и полным приводом.