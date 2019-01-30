Почему заправочный пистолет отщелкивает в пустом баке и блокирует подачу бензина

На некоторых АЗС водителям зачастую приходится заново фиксировать рычаг заправочного пистолета из-за его преждевременного срабатывания в полупустом баке. Иногда «курок» сразу же при попытке его нажать отщелкивается обратно, блокируя подачу топлива. В этом случае залить горючее уже невозможно. Почему это происходит, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Никаких сложных электронных датчиков у стандартного заправочного пистолета нет, и «отстреливает» он при заполнении топливного бака, благодаря дополнительному клапану с мембраной, установленному внутри его корпуса. Отверстие пистолета, откуда подается горючее, соединяется с этой мембраной тонким вакуумным каналом. При фиксации рычага клапан открывается и удерживается в таком положении только при наличии внутри него воздуха.
Как только «носик» окунается в горючую жидкость, подача воздуха прекращается, в результате чего мембрана возвращается в начальное положение, разблокируя пружину основного клапана. Происходит всем знакомый щелчок, и топливный канал перекрывается во избежание перелива лишнего топлива через горловину бака. Любой сбой этой системы или выход из строя хотя бы одного ее элемента провоцирует преждевременное срабатывание указанного клапана.
Кроме того, в описываемой проблеме может быть виноват и ваш автомобиль, потому что заправочный пистолет всегда будет «отстреливать» из-за избыточной концентрации горючих газов внутри топливного бака при нарушении его вентиляции. На старых машинах с карбюраторами это происходит из-за дефектов бензонасоса, а в современных — в связи с загрязнением абсорбера или вентиляционной трубки. Обычно это сопровождается медленной подачей топлива в бак.
Выход один — чистка вентиляционной системы. Но для начала, в очередной раз столкнувшись с трудностями фиксации, убедитесь, что заправочный пистолет вставлен в горловину полностью — до изгиба. Во-вторых, на всякий случай вы должны быть полностью уверены, что топливный бак у вас действительно не заполнен под завязку. Если даже при таких условиях заправочный пистолет все равно блокирует подачу топлива, обратитесь за помощью к сотруднику АЗС. И ни в коем случае не пытайтесь чинить пистолет самостоятельно.