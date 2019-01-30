Почему заправочный пистолет отщелкивает в пустом баке и блокирует подачу бензина

Никаких сложных электронных датчиков у стандартного заправочного пистолета нет, и «отстреливает» он при заполнении топливного бака, благодаря дополнительному клапану с мембраной, установленному внутри его корпуса. Отверстие пистолета, откуда подается горючее, соединяется с этой мембраной тонким вакуумным каналом. При фиксации рычага клапан открывается и удерживается в таком положении только при наличии внутри него воздуха.

Как только «носик» окунается в горючую жидкость, подача воздуха прекращается, в результате чего мембрана возвращается в начальное положение, разблокируя пружину основного клапана. Происходит всем знакомый щелчок, и топливный канал перекрывается во избежание перелива лишнего топлива через горловину бака. Любой сбой этой системы или выход из строя хотя бы одного ее элемента провоцирует преждевременное срабатывание указанного клапана.