Aurus Senat и ЗиЛ-4104 вошли в рейтинг величайших лимузинов всех времен

Фото: www.autocar.co.uk
Наши коллеги из журнала Autocar составили обзор величайших, по их мнению, лимузинов всех времен. Примечательно, что наравне с европейскими и американскими автомобилями в рейтинг британского издания вошли представители китайского и российского автопрома.
Кристина Извекова

Обзор величайших лимузинов включает в себя 18 моделей, в числе которых советский ЗиЛ-4104 и уже российский Aurus Senat. Первая модель, напомним, встала на конвейер в 1978 году — она предназначалась для перевозки первых лиц. Лимузин выпускался надолго, в 1983-м автомобиль сняли с производства: за пять лет «Завод имени Лихачева» собрал 106 экземпляров.

В движение машину приводил 7,7-литровый мотор мощностью 315 л. с., агрегатированный с трехступенчатым «автоматом». Сегодня стоимость ЗиЛ-4104 стартует с отметки в 300 000 долларов.

Не обделили вниманием британцы и совсем новый лимузин Senat, выпущенный российским брендом Aurus. Этот автомобиль разработан в рамках проекта «Кортеж» — машин для первых лиц государства, построенных на единой модульной платформе.

«Сенат» вооружен 4,4-литровым V8, генерирующим 598 сил. Интересно, что лимузин для Владимира Путина также оснащен высоковольтным электромотором, который работает в паре с традиционным бензиновым двигателем. В списке оборудования — множество систем безопасности, роскошная отделка салона и полный привод.

Помимо Aurus Senat и ЗиЛ-4104, в список вошли Cadillac 75 (1936), Rolls-Royce Phantom V (1959) и Phantom EWB (2005), «Мерседесы» S600 Pullman (1963), V123 (1976) и Maybach S-Class Pullman (2015), Maybach 62 (2002), Daimler DS420 (1968), Bentley State Limousine (2002), Checker Aerobus (1962), Zimmer (1978), Lincoln Town Car (1980), Hummer H2 (2002), Bentley Mulsanne Grand Limousine (2016), Presidential state car (2018) и Hongqi H7 (2013).

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26 ноября 2018
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