Aurus Senat и ЗиЛ-4104 вошли в рейтинг величайших лимузинов всех времен

Обзор величайших лимузинов включает в себя 18 моделей, в числе которых советский ЗиЛ-4104 и уже российский Aurus Senat. Первая модель, напомним, встала на конвейер в 1978 году — она предназначалась для перевозки первых лиц. Лимузин выпускался надолго, в 1983-м автомобиль сняли с производства: за пять лет «Завод имени Лихачева» собрал 106 экземпляров.

В движение машину приводил 7,7-литровый мотор мощностью 315 л. с., агрегатированный с трехступенчатым «автоматом». Сегодня стоимость ЗиЛ-4104 стартует с отметки в 300 000 долларов.